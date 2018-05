Pět uchazečů o ministerské křeslo. Podívejte se, koho ČSSD nominovala do vlády s hnutím ANO

Ministr zahraničí: pražský politik Poche

Devětatřicetiletého europoslance Miroslava Pocheho ČSSD do vlády na post ministra zahraničí navrhuje i přes odpor prezidenta Miloše Zemana.

Politik původem z Chlumce nad Cidlinou vystudoval obor evropská agrární diplomacie na České zemědělské univerzity v Praze a politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově.

Členem Evropského parlamentu je od roku 2014, kde zaujal i post ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Ke konci 90. let začal podnikat v cestovním ruchu, od té doby je společníkem firmy Balpo.

V letech 1997 až 2000 zastupoval organizaci OBSE na misi v Bosně a Hercegovině, působil i v Kosovu a byl asistentem Kanceláře zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii.

Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) během zasedání pražského zastupitelstva s Karlem Březinou a Petrem Hulínským | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V letech 2000 až 2001 pracoval jako referent na ministerstvu zahraničí, kde byl poté v letech 2009 až 2010 poradcem ministra, mezitím se věnoval převážně podnikání, v letech 2002 až 2014 byl zastupitelem hlavního města Prahy a v letech 2010 až 2014 navíc i městské části Praha 3.

V pražském zastupitelstvu byl mimo jiné předsedou klubu ČSSD a předsedal několika výborům, v Praze 3 byl v letech 2013 až 2014 členem rady. Členem sociální demokracie je od 1997, mimo jiné byl místopředsedou pražské ČSSD; byl členem Mladých sociálních demokratů, kde čtyři roky zastával pozici místopředsedy pro zahraničí. Poche je ženatý a má dvě děti, jeho manželka pochází ze Slovinska.

Skryté financování ČSSD V roce 2010 vyšlo najevo, že Poche o rok dříve skrytě financoval ČSSD - peníze dal straně přes několik členů, kteří několikasettisícový dar vykázali jako členské příspěvky. Svůj krok zdůvodňoval tím, že tak chtěl zajistit, aby strana nemusela platit z peněz daň. Podle kritiků z řad ČSSD svým krokem znevěrohodnil hospodaření strany. Poche se následně vzdal stranických funkcí a rezignoval na pozici lídra jedné z kandidátek ČSSD v Praze, na kandidátce však zůstal.

Letos v lednu podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. „Krajská konference vyzývá občany ČR k účasti v druhém kole prezidentských voleb a doporučuje zvážit podporu takového kandidáta, který nerozděluje společnost, nerozdmýchává nenávist a ctí Ústavu a zákony. Tyto požadavky splňuje kandidát Jiří Drahoš,“ řekl na krajské konferenci strany.

Jeho kandidaturu na ministra zahraničí ve čtvrtek odmítl prezident Zeman. Podrobnosti nesdělil. Parlamentním listům řekl, že mu vadí, že Poche vystupoval ve prospěch migračních kvót.

V roce 2016 byl manažerem ČSSD v krajských a senátních volbách, které skončily pro stranu neúspěchem. Poche je od roku 2014 místopředsedou Českého svazu cyklistiky.

Ministr zemědělství: příznivec prezidenta Toman

Novým ministrem zemědělství by se mohl stát prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman, kterého do koaliční vlády s ANO navrhuje ČSSD. Toman, původem ze Žatce, stojí v čele komory od roku 2007, funkce přerušil během působení v čele ministerstva zemědělství.

Prezident Potravinářské komory Miroslav Toman | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vystudoval pražskou Vysokou školu zemědělskou, poté pracoval tři roky jako zootechnik v JZD Tečovice na Zlínsku. Čtyři roky působil jako odborný asistent na Vysoké škole zemědělské v Praze; na začátku 90. let byl podle týdeníku Profit čelným představitelem zemědělských společností Agrotec Hustopeče a Agrotrade.

V letech 1996 až 2001 působil jako obchodní rada na zastupitelských úřadech ČR ve Washingtonu a Bratislavě, posléze jako náměstek a první náměstek ministra zemědělství. V letech 2009 až 2013 byl členem dozorčí rady Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Dary pro Zemana Podle serveru Aktuálně.cz Tomanův bratr Zdeněk v roce 2012 přispěl částkou 150 tisíc na prezidentskou kampaň současné hlavy státu Miloše Zemana. Miroslav Toman sám na podzim 2013 předčasných volbách do Poslanecké sněmovny kandidoval jako nestraník v čele kandidátky Strany práv občanů - zemanovců (SPOZ) v Ústeckém kraji, ale neuspěl. Ministrem zemědělství byl v letech 2013 až 2014 ve vládě Jiřího Rusnoka, která vládla v demisi.

Toman je nestraník, je ženatý a má tři děti. Je synem stejnojmenného předlistopadového českého a federálního ministra zemědělství. Ten, stejně jako jeho mladší syn Zdeněk Toman, podniká v potravinářství. Jejich společnost Agrotrade patří k významným potravinářským firmám v ČR. Nyní ovládá výrobce majonéz a dresinků Boneco, chovatelskou společnost kuřat Xaverov a firmu Xaverov Trade.

Za svého náměstka si Tomana v létě 2002 vybral ministr zemědělství Jaroslav Palas (ČSSD). Toman měl na ministerstvu na starosti vyjednávání s Evropskou unií. Později povýšil na post prvního náměstka a státního tajemníka. Z ministerstva odešel na vlastní žádost po nástupu ministryně Mileny Vicenové.

Ministr práce: radní a náměstek Krčál

Petra Krčála ČSSD navrhuje jako ministra práce a sociálních věcí do koaliční vlády s ANO. Krčál původem z Velkého Meziřící absolvoval elektrotechnické učiliště, později vystudoval sociální pedagogiku na zlínské Univerzitě Tomáše Bati a andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského.

Kandidátem ČSSD na ministra práce je exnáměstek resortu Petr Krčál. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V současnosti je Krčál předseda krajské organizace ČSSD na Vysočině. Působí také jako ředitel Domova Jeřabina na Pelhřimovsku, který se stará o lidi s mentálním postižením. V minulosti Krčál pracoval ve strojírně ve Žďáru nad Sázavou, v letech 1989 až 1996 vedl organizaci Mládí Vysočiny, která se věnuje aktivitám pro děti a mládež.

Od roku 1996 je profesionálně v politice - byl okresním tajemníkem ČSSD, čtyři roky asistentem poslance ČSSD Karla Černého, působil jako tajemník a poradce na ministerstvu obrany nebo krajský volební manažer ČSSD.

Krátce před listopadem 1989 vstoupil do KSČ. Členem ČSSD je od roku 1996, působil mimo jiné jako místopředseda jihomoravské organizace (v 90. letech) nebo šéf žďárské okresní organizace; v letech 2002 až 2010 byl zastupitelem obce Polnička, kde působil i jako radní.

Podpora Sobotky Do čela vysočinské krajské organizace sociální demokracie byl Krčál zvolen v listopadu 2013 na konferenci, která zároveň podpořila Bohuslava Sobotku proti jeho stranickým oponentům kolem Michala Haška. Krčála delegáti vybrali už v prvním kole, přestože za favorita byl považován jeho kolega z krajské rady a náměstek hejtmana Libor Joukl.

V letech 2008 až 2016 byl zastupitelem Vysočiny a také radním odpovědným za sociální oblast; od srpna 2016 byl několik měsíců politickým náměstkem ministryně práce Michaely Marksové, poté byl od ledna 2017 zhruba rok ve stejné funkci u ministra pro lidská práva a legislativu Jana Chvojky.

Krčál je ženatý, má tři děti. V roce 2013 neúspěšně kandidoval v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny, v loňských sněmovních volbách se o poslanecké křeslo neucházel.

Již v roce 2014 byl navržen na ministra práce a sociálních věcí, kvůli vážným osobním důvodům se ale vzdal nominace. Je spoluautorem knihy Žďáráci v letectvu krále Anglie (1940-1945), která se věnuje regionálním osobnostem bojujícím za druhé světové války u britského Královského letectva.

Ministr vnitra: šéf strany Hamáček

Šéfa strany Jana Hamáčka ČSSD navrhuje do koaliční vlády s ANO jako ministra vnitra. Hamáček původem z Mladé Boleslavi studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor překladatelství - tlumočnictví/ekonomie, studia ale nedokončil. V současnosti působí jako předseda ČSSD a místopředseda Poslanecké sněmovny, poslancem je od roku 2006.

V letech 1996 až 2001 působil jako praktikant v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto; od roku 1998 si vydělával jako překladatel z angličtiny; v letech 2002 až 2004 byl tajemníkem klubu ČSSD v zastupitelstvu Středočeského kraje, poté působil ve funkci vedoucího zahraničního oddělení ČSSD a byl poradcem pro zahraniční politiku tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka.

Předseda ČSSD Jan Hamáček | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

V roce 2006 byl poprvé zvolen do Sněmovny, od prosince 2012 byl jejím místopředsedou, do stejné funkce byl zvolen i po loňských volbách; po celé funkční období 2013 až 2017 byl předsedou sněmovny; od října 2010 do letošního února byl zastupitelem Mladé Boleslavi.

Členem ČSSD je Hamáček od roku 2001, od roku 1998 byl členem Mladých sociálních demokratů, kterým v letech 2002 až 2006 předsedal. Ve volebním období 2010 až 2013 byl stínovým ministrem obrany ČSSD; v roce 2010 působil také jako ústřední volební manažer ČSSD; od března 2015 byl místopředsedou ČSSD, od prosince 2016 byl také předsedou středočeské krajské organizace strany.

Hamáček je ženatý, má dva syny.

Krátce po svém zvolení do čela ČSSD Hamáček rezignoval na funkci zastupitele Mladé Boleslavi, podle vlastních slov proto, aby měl čas na náročná jednání ČSSD s vládním hnutím ANO premiéra v demisi Andreje Babiše.

Hamáček šéfem ČSSD Hamáček porazil ve druhém kole mimořádného sjezdu ČSSD v Hradci Králové letos v únoru bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu, dostal 272 z 516 hlasů. Na sjezdu volal po sjednocení strany, jež vidí v diskusi, nikoli „mečem a násilím“. „Žádný názor nemůžeme vylučovat z diskuse. Musí skončit to, že vedení ČSSD a její členové spolu nemluví,“ uvedl tehdy.

Hamáček je označován za diplomatického a zahraničněpolitického experta ČSSD. Podle tisku patří mezi „umírněné“ sociální demokraty. V listopadu 2013 se v 35 letech stal nejmladším předsedou Sněmovny v historii ČR, před ním tento primát patřil sociálnímu demokratovi Miloslavu Vlčkovi, který byl v roce 2006 zvolen do čela poslanců ve věku 45 let.

Hovoří anglicky, španělsky, německy a francouzsky, ovládá základy ruštiny a polštiny.

Hamáčkovo čtyřleté působení v čele Poslanecké sněmovny neprovázely výraznější kontroverze. Předloni v říjnu nicméně vyvolal silnou kritiku pravicové opozice jeho podpis pod prohlášením čtyř nejvyšších ústavních činitelů (kromě Hamáčka i prezidenta Miloše Zemana, předsedy Senátu Milana Štěcha a premiéra Bohuslava Sobotky), které bylo adresováno Číně v souvislosti s návštěvou dalajlámy v ČR. Signatáři v něm zdůrazňovali, že schůzky politiků s dalajlamou by se neměly považovat za výraz změny oficiální české politiky k Číně.

V letech 2000 až 2002 byl členem řídícího výboru Evropských mladých sociálních demokratů (ECOSY), mimo jiné zastupoval ČR v Konventu mladých EU (2002). Mezi roky 2006 a 2008 také působil jako viceprezident a člen vedení Světové organizace sociálně demokratické mládeže (IUSY).

Ministr kultury: primátor Olomouce Staněk

Poslance a olomouckého primátora Antonína Staňka vedení sociální demokracie schválilo jako kandidáta na ministra kultury:

Staněk původem vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2013 se stal docentem pro obor pedagogika. V současnosti působí jako primátor Olomouce, člen olomouckého městského zastupitelstva a poslanec.

Adept na ministra kultury, olomoucký primátor Antonín Staněk (na snímku s bývalým předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po absolvování pedagogické fakulty učil na středních školách v Liptovském Mikuláši a ve Šternberku (1991 až 2001); od roku 2001 přednáší na Pedagogické fakultě UP, kde byl v minulosti proděkanem pro studijní záležitosti a v současnosti působí jako docent na katedře společenských věd.

Členem ČSSD je Staněk od roku 2001, v komunální politice se pohybuje od roku 2002, nejdříve jako člen komise olomoucké městské části Nové Sady, v roce 2010 byl poprvé zvolen olomouckým městským zastupitelem.

Kandidatura na předsedu Letos v únoru neúspěšně kandidoval na předsedu ČSSD, nepostoupil do druhého kola. Před volbou Staněk řekl, že považuje za svou výhodu, že není spojen s žádným výrazným proudem v ČSSD, které se v posledních letech neshodovaly v základních otázkách. Straně by rád vrátil důvěryhodnost a jednotu. Nedařilo se mu ani v dubnové volbě místopředsedy strany, těsně neuspěl ve druhém kole.

V letech 2012 až 2014 byl předsedou klubu zastupitelů ČSSD, po komunálních volbách v roce 2014 byl zvolen primátorem Olomouce, od roku 2015 je členem předsednictva a ústředního výkonného výboru ČSSD a je také předsedou místní stranické organizace v Olomouci, ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 přeskočil ze třetího místa preferenčními hlasy stranického lídra kandidátky Romana Váňu a ve Sněmovně ho tak nahradil.

Staněk je ženatý, má syna.

Staněk bude také lídrem ČSSD do podzimních komunálních voleb v Olomouci. Pozici v čele radnice tak bude obhajovat. „V případě mého zvolení do uvolněné funkce na radnici bych se musel rozhodnout a zastával bych pouze jednu placenou funkci. Nicméně Olomouc vždy bude mou srdeční záležitostí,“ řekl minulý měsíc Staněk.

V minulosti byl viceprezidentem Českého svazu házené a předsedou exekutivy Středomoravského svazu házené. Na Pedagogické fakultě UP vyučuje didaktiku společenských věd, je autorem tří monografií.