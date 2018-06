Poche u jmenování vlády nebude. ‚Na Hrad se nechystám,‘ oznámil

„Na Hrad se nechystám, protože pan prezident jasně ve svých mediálních vyjádřeních deklaroval, že mě nechce ministrem zahraničních věcí jmenovat, a zároveň jsem neobdržel žádnou oficiální pozvánku," řekl pro Radiožurnál.

Do Lidového domu, sídla ČSSD, přišla ve středu podle mluvčího strany Petra Vurbse jen hromadná pozvánka od Úřadu vlády na ceremoniál pro budoucí ministry za ČSSD.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček i šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš odmítli pozvání jednotlivých ministrů komentovat.

„Vláda bude jmenována zítra (ve středu, pozn. red.) v 9.00 na Pražském hradě. Žádný další komentář do té doby poskytovat nebudeme,“ uvedl Ovčáček.

Ani ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš se nechtěl k pozvání Pocheho vyjadřovat. „Od komunikace s médii je tady tiskový mluvčí,“ odkázal Kruliš na mluvčího Hradu.

Na čtvrteční uvádění ministra do úřadu ale Poche půjde. „Mluvili jsme o tom s Janem Hamáčkem, který by měl být, pokud by mě pan prezident nejmenoval, pověřen výkonem té funkce, a měli bychom tam být spolu,“ doplnil.

Předseda ČSSD Jan Hamáček na jmenování Pocheho trvá. Pokud ho ale prezident odmítne, je Hamáček připravený ministerstvo zahraničí dočasně vést sám. Hamáčkovi by pak Poche s vedením resortu pomáhal, třeba jako poradce.

„Nevím přesně, jak bude ta pozice formulována, ale bude to pozice, ze které bude vyplývat, že ten člověk je pravou rukou ministra, ale není jmenován,“ uvedl již dříve Poche.