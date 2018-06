Poche: Mýdlovou operu na twitteru komentovat nebudu. Chci s prezidentem mluvit

Prezident chce Miroslava Pocheho požádat, aby zvážil svoji kandidaturu na funkci ministra zahraničních věcí a usnadnil tak sestavování vlády a její toleranci. Nominanty na ministry za ANO a ČSSD přijme Miloš Zeman po návratu z návštěvy Ústeckého kraje - bude mezi nimi i europoslanec Poche z ČSSD. „Rád bych diskutoval a vyslechl si jeho argumenty,“ řekl k plánované schůzce s prezidentem ve vysílání Radiožurnálu. Rozhovor Praha 14:40 18. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa vláda, ve které zasednete jako ministr zahraničních věcí, důvěru od komunistů nedostane. Překvapilo vás toto ultimátum?

Překvapila mě jeho razance. Když jsem se sešel s panem předsedou Filipem v Lidicích, neslyšel jsem žádné věcné argumenty. Slyšel jsem od něj, že to je přání Miloše Zemana, který se panu Filipovi svěřil, a proto mě vyzýval, abych již minulý týden nominaci vzdal. Byl to jen tlumočený názor prezidenta. Teprve teď jsem slyšel nějaký konkrétní názor pana Luzara, poslance za KSČM ze severní Moravy. Ano, já jsem pro to, abychom nabízeli pomoc zemím, které jsou postiženy, a jsem výrazně probruselský, na tom si zakládám.

Andrej Babiš v sobotu v rozhovoru pro deník Právo řekl, že vás nenavrhne na post ministra zahraničí. V neděli po jednání s prezidentem ale mluvil o tom, že vás navrhl. Jak tom vy sám rozumíte?

Tomu nerozumím, to je nevysvětlitelné. Ještě minulý týden nám říkal, že s nominací nemá problém, pak jsem se z Práva dozvěděl něco jiného, potom v neděli panu prezidentovi moji nominaci předložil.

Předsednictvo ČSSD vás dál podporuje jako jediného kandidáta. Vy osobně zvažujete, že byste kandidaturu vzdal?

Ne, já teď čekám na upřesnění termínu setkání s panem prezidentem koncem týdne. Rád bych s ním diskutoval a vyslechl si jeho argumenty, které jsem dosud příliš nemohl vnímat.

Konkrétní pozvánku jste tedy, jak jsem pochopil, ještě nedostal. O čem s ním chcete mluvit?

Nedostal jsem konkrétní pozvánku, ale mám být připraven na schůzku koncem týdne. Chci s prezidentem detailně mluvit o všech prioritách a nástrojích zahraniční politiky, které Česko má. Chci s ním mluvit o vztahu k našim evropským partnerům i k těm, kterým se říká velmoci. Chtěl bych s ním řešit i některé vztahy se sousedy, priority těchto vztahů, ekonomickou diplomacii. Těch témat je spousta a předpokládám, že ta schůzka bude dlouhá.

Věříte, že ho můžete přesvědčit? Asi jste zaznamenal, že v sobotu na twitteru prezidentův mluvčí napsal, že pan prezident vás nikdy nejmenuje ministrem zahraničních věcí.

Já nechci komentovat tu mýdlovou operu pana Ovčáčka na twitteru. Myslím, že mi to ani nepřísluší. Ať to komentují jiní. To je tok informací a písmen, který se s přibývajícím časem každý den zhušťuje, a já to nechci komentovat.

Máte podporu v ČSSD, nebo se objevují i kolegové, kteří vás přesvědčují, abyste se o post neucházel vzhledem k postoji KSČM a Hradu?

Žádný takový názor jsem nezaznamenal. Určitě ne ve vedení sociální demokracie. Chodí mi mnoho e-mailů a SMS zpráv s výrazem podpory, takže si myslím, že za mnou stojí, aspoň to tak cítím.