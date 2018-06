Poche: Schůzka se Zemanem byla zbytečná. Vinou prezidenta se dostáváme do složité ústavní situace

Páteční schůzka s prezidentem Milošem Zemanem byla podle kandidáta na ministra zahraničí Miroslava Pocheho z ČSSD zbytečná. Výsledek už byl prý předem dán. A pro Český rozhlas Plus dodává, že prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček mu dal tiskové komuniké tři minuty po skončení jednání s hlavou státu. I když ho ale Zeman ministrem zahraničí nejmenuje, chce Poche resort vést. Praha 11:32 25. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček (vpravo) a europoslanec Miroslav Poche, kandidát na ministra zahraničí | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Pane Poche, budete ministrem zahraničí?

Pravděpodobně ano. Věřím ve slova Andreje Babiše, který potvrdil, že všech pět nominací sociální demokracie do vlády akceptuje.

Máte tu informaci přímo od Andreje Babiše či předsedy ČSSD Jana Hamáčka, nebo soudíte na základě informací z médií?

Tu informaci jsem měl od předsedy Hamáčka již někdy minulý týden, a proto mě velmi překvapila slova prezidenta ve včerejším rozhovoru pro internetový Blesk, že tu nominaci neobdržel. Ale myslím, že to se vyřeší dnes, pokud Andrej Babiš všechna jména nominuje.

Takže počítáte s tím, že ve středu ráno půjdete na Pražský hrad a stanete se ministrem zahraničních věcí?

To nepočítám, protože pan prezident pravděpodobně nedostojí svým ústavním povinnostem a nebude jednoho z ministrů navržených premiérem jmenovat.

Taková je informace, kterou vám dal prezident v pátek během vaší schůzky?

Ne, soudím tak na základě jeho mediálních vyjádření.

Co jste si tedy v pátek řekli k procesu vašeho jmenování? Pan prezident vám řekl, že vás nikdy nejmenuje tak, jak již dříve avizoval?

Ne, pan prezident mě jenom požádal, abych ještě zvážil svou kandidaturu na tento post. Já jsem mu sdělil, že vzhledem k postojům sociální demokracie, svým závazkům vůči voličům a programu sociální demokracie na tom trvám. A s tím posléze jsme se rozešli.

Jak na to prezident reagoval?

Nijak, ta debata byla příjemná, nebyla to žádná hádka.

Nebavili jste se o technikáliích? Jestli vás prezident jmenuje, nebo nejmenuje ministrem zahraničí?

Ne, o tom jsme se přímo konkrétně nebavili.

Není to důležité? Neptal jste se prezidenta?

Samozřejmě je to důležité, ale z těch slov vyplynulo, že s nominací má pan prezident velký problém vzhledem k mým postojům v Evropském parlamentu. Tvrdil, že se mi nepodařilo jeho výtky vysvětlit nebo vyvrátit, ale myslím si, že ta schůzka byla koneckonců zbytečná, protože když jsem opustil pana prezidenta, tak za tři minuty mi dal pan (Jiří) Ovčáček tiskové komuniké, takže výsledky schůzky byly dány dopředu. Takže myslím, že ta schůzka byla čistě formální.

Čili se vám nepodařilo přesvědčit prezidenta Zemana, aby slevil ze svých výtek, které zmiňoval v médiích vůči vaší osobě?

Ani se mi to nemohlo podařit, protože výsledek schůzky byl zcela evidentně dán předem.

‚Bude víc času na řízení diplomacie‘

Chápu to správně, že během dnešního dne budete oficiálním nominandnem nejen ČSSD, ale i premiéra na post ministra zahraničí, ale je stále ve hře varianta, že když ve středu bude jmenována na Pražském hradě vláda, tak post ministra zahraničí nebude obsazen, respektive řízením resortu zahraničí bude pověřen Jan Hamáček, předseda ČSSD a pravděpodobný ministr vnitra?

Ano, a tím se dostane Česká republika poprvé do situace, kdy prezident nejmenuje na návrh premiéra některého ministra, a pak se k tomu musí pan premiér nějakým způsobem postavit.

Ale cítíte podporu premiéra?

To, že nominuje ministra, znamená, že bych asi měl jeho podporu cítit. Ano.

Varianta, že byste se stal poradcem nebo náměstkem na ministerstvu zahraničí, je v tuto chvíli nejvíce pravděpodobná?

Pravděpodobně ne náměstkem, protože to by odporovalo zákonu o státní službě, protože ještě pořád jsem poslancem Evropského parlamentu. Ale ano, protože dlouhodobě není možné řídit ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí. A já bych rád Janu Hamáčkovi pomohl, takže v tuto chvíli hledáme právní cestu, abych mohl co nejvýrazněji Janu Hamáčkovi při řízení tohoto resortu pomáhat.

Neuvažujete o tom, že se vzdáte postu europoslance?

V tuto chvíli ne, ale budeme to diskutovat během příštích týdnů. Teď stejně ke konci příštího týdne začínají parlamentní prázdniny, takže budu víc času na řízení české diplomacie.

Takže už nepočítáte, že budete ve středu jmenován? Protože pokud byste měl být ve středu jmenován ministrem zahraničí, tak předpokládám, že do středy byste se vzdal postu europoslance.

Jmenováním ministra automaticky zaniká post poslance Evropského parlamentu, takže to by se vyřešilo velmi jednoduše.

Pravou rukou ministra

A nehodláte se vzdát postu europoslance, abyste se mohl stát například náměstkem? Spíše počítáte s variantou jakéhosi poradce Jana Hamáčka, který by vedl resort ministra zahraničí?

Ano, nevím přesně, jak bude ta pozice formulována, ale bude to pozice, ze které bude vyplývat, že ten člověk je pravou rukou ministra, ale není jmenován. Dostáváme se do velmi složité právní a ústavní situace, ale není to vinou sociální demokracie ani pana premiéra, ale pana prezidenta. Takže to jsou otázky, které musíte klást jemu.

Není to přece jen příliš velký ústupek ze strany vaší i ze strany sociální demokracie? Neměla by trvat na tom, že jste jejím nominandem na post ministra zahraničí a že jakákoli jiná varianta je nepřípustná?

Není to ústupek sociální demokracie. Pokud pan premiér dnes bude nominovat všech pět ministrů za sociální demokracii, tak splní koaliční smlouvu. Že pak prezident nejmenuje některého z ministrů, tak to je spor mezi premiérem a prezidentem. A k tomu se musí pan premiér nějakým způsobem postavit a já předpokládám, že sociální demokracie bude chtít, aby na ten krok nějakým způsobem reagoval.

Váš předseda Jan Hamáček ale v pátek po schůzce s prezidentem řekl, že je možná ta varianta, že on by dočasně řídil i ministerstvo zahraničí.

To ano, ale já zároveň předpokládám, že sociální demokracie bude nějakým způsobem nutit pana premiéra, aby tu situaci, kdy prezident poruší své ústavní povinnosti nebo pravomoci, řešil.

Myslíte si, že celá ta věc dojde až k Ústavnímu soudu, že skončí kompetenčním sporem?

Příliš mnoho jiných nástrojů premiérovi Ústava neposkytuje, to je ale na něm, musíte se ptát jeho.

Jak dlouho celé to provizorium může trvat? Máte vy osobně dán nějaký limit, za jaký by to nemělo přesáhnout?

Ne, jsem poměrně pracovitý a houževnatý člověk. Myslím, že se ta situace dá nějakou dobu zvládat. Teď nás čekají dva vrcholné summity Evropské unie a NATO v Bruselu a jak jsem už zmínil, budou prázdniny, takže někdy během podzimu by se ta situace měla vyřešit.

Takže Jan Hamáček bude do podzimu řídit ministerstvo vnitra i ministerstvo zahraničí?

Ano, s mojí výraznou pomocí.

Nepoškodí to českou diplomacii, když nebude několik měsíců jasné, kdo je šéfem ministerstva zahraničí?

Samozřejmě to není úplně ideální situace, ale předjímáme, že prezident nejmenuje ministra zahraničních věcí na návrh premiéra, a potom ty otázky musíte klást jemu.