Chvojka: Kompeteční žalobu na Zemana kvůli Pochemu může dát jen Babiš, je to na něm

Pokud prezident Miloš Zeman nejmenuje kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, jediný možný institut je kompetenční žaloba, řekl v úterý ČTK a České televizi předseda sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka před jednáním stranického grémia. Postup ale bude podle něho záviset na dohodě předsedy ČSSD Jana Hamáčka s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který jako jediný může spor vyvolat. Praha 10:21 26. 6. 2018 (Aktualizováno: 11:46 26. 6. 2018)

Chvojka také řekl, že poslanci ČSSD podepisují koaliční smlouvu mezi hnutím ANO a sociální demokracií už od pondělí.

Má přísliby, podle nichž do úterního poledne připojí pod dokument podpis všech 15 členů poslaneckého klubu. Pravidelná schůze klubu před jednáním Poslanecké sněmovny se uskuteční v úterý dopoledne.

'Na diplomacii jiné jméno nemáme'

Sociální demokraté podle Chvojky stále věří, že Poche se ministrem zahraničí stane. Zeman ho odmítá hlavně kvůli jeho postojům k migraci. „My určitě nemáme nyní na post ministra zahraničí jiné jméno, než je zvažovaný pan Poche, který bohužel zatím jmenován nebude,“ uvedl Chvojka.

Soudí, že varianta, že nastupující ministr vnitra Hamáček bude pověřen i řízením diplomacie, nesmí být na dlouho, nejvýše zhruba na dva měsíce.

„Je tu samozřejmě možný jediný institut, to je kompetenční žaloba na pana prezidenta, ale jediný možný člověk, který je oprávněn podle Ústavy tuto žalobu dát, je pan premiér, takže je to na něm,“ řekl Chvojka.

Bylo by to ale na domluvě Hamáčka s Babišem. „Pokud ji pan premiér nebude chtít dát, tak my nemáme páky, abychom ho k tomu donutili,“ dodal předseda poslanců ČSSD.

Zimola s novináři nemluvil

Člen grémia ČSSD Roman Váňa na dotaz ohledně možné kompetenční žaloby odpověděl, že si myslí, že se situace nějak vyřeší. Další přicházející členové nejužšího vedení sociální demokracie, první místopředseda Jiří Zimola a šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha, s novináři nechtěli mluvit.

Hamáček členy grémia informoval o situaci kolem sestavování vlády. Nejužší vedení ČSSD vzalo jeho zprávu „na vědomí“, napsal předseda sociálnědemokratického senátorského klubu Petr Vícha.

Hamáček by měl předstoupit před novináře v poledne po jednání poslanecké frakce. Hamáček ani Chvojka se podle informací ČTK kvůli vnitrostranickým jednáním neúčastnili pravidelné schůzky členů vedení sněmovny.

Zeman jmenuje vládu ve středu ráno. Europoslanec Poche pozvánku na Hrad dosud nedostal. Předpokládá se, že ač by nebyl jmenován, bude nějakým způsobem činný ve vedení ministerstva. Menšinovou vládu by měli ve sněmovně podpořit komunisté. O toleranci budou rozhodovat teprve v sobotu. Sněmovna by mohla hlasovat o důvěře vládě ve středu 11. července.