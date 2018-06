Prezident Zeman nikdy nejmenuje Pocheho ministrem, reagoval Ovčáček na twitteru

Prezident Miloš Zeman nikdy nejmenuje sociální demokrata Miroslava Pocheho ministrem zahraničí. Na twitteru to uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš hodlá v neděli Zemana informovat o kandidátech na ministry a chce počkat, jak se situace vyvine. Praha 18:40 16. 6. 2018 (Aktualizováno: 19:16 16. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Žádám vás, abyste mi v přiměřené době předložil návrh složení své vlády tak, abych se mohl s jeho členy jako obvykle seznámit,“ prohlásil prezident Miloš Zeman. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Pan prezident Miroslava Pocheho NIKDY nejmenuje ministrem zahraničních věcí," napsal na twitteru mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Przident Miloš Zeman vyčítá Pochemu mimo jiné to, že se v minulosti vyslovil pro přijímání uprchlíků. „Mít ve vládě jako ministra zahraničí sluníčkáře by bylo popřením i prohlášení vlády,“ prohlásil před časem prezident v České televizi.

„Pan Poche zastává vyhraněně protiizraelské postoje a zastává také vyhraněné postoje proti současnému prezidentovi Spojených států amerických, tedy proti prezidentovi země, která je naším bytostným spojencem,“ doplnil pro Radiožurnál výhrady Hradu mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Babiš také odmítl Pocheho v čele resortu zahraničí, protože se s ním prý neshodne v otázce migrace. „Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami,“ řekl Babiš v sobotním rozhovoru pro deník Právo.

A dodal, že pokud vláda myslí vážně boj s migrací, nemůže v ní zasednout ministr, který podporuje migrační kvóty. Jako další důvody Babiš uvedl, že Poche vadí i prezidentu Zemanovi a komunistům v čele s Vojtěchem Filipem.

Předseda ČSSD Jan Hamáček ale trvá na tom, aby resort zahraničí vedl Poche. A europoslenec prý neuvažuje, že by o tento post přestal usilovat, jak ho vyzval premiér Babiš. Zradil by prý postoje, které zastával při referendu ČSSD o vstupu do vlády.

Podle Pocheho je tak nyní rozhodnutí na premiérovi. „Je to na panu Babišovi, jestli nominace předloží panu prezidentovi, jak ho žádá koaliční smlouva, nebo nechá pana Ovčáčka a pana Filipa jednotlivé ministry kádrovat. A potom bude muset pravděpodobně hledat podporu pro vládu někde jinde,“ řekl Poche pro Radiožurnál.

Diskuse ohledně postů v nové vládě se opět rozběhla poté, co sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu definitivně potvrdili svoji vůli vstoupit do koalice s hnutím ANO.

ČSSD v pátek oznámila výsledky hlasování, ve kterém vstup do vlády podpořilo 58 procent straníků. Koaliční vláda ANO s ČSSD by se měla opírat o hlasy KSČM.