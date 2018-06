Zemanovo prohlášení o Pochem je nevhodné, nikoli protiústavní, míní právník Kysela

Prohlášení prezidenta Miloše Zemana o nejmenování Miroslava Pocheho ministrem není podle ústavního experta Jana Kysely protiústavní. Právník ho však pokládá za nevhodné. Další odborník na ústavní právo a prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch vnímá nynější situaci tak, že prezident nemůže Pocheho zatím ani jmenovat, ani odmítnout. Praha 19:08 16. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman ve volební den | Foto: Matěj Stránský | Zdroj: Reuters

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude v neděli prezidenta Miloše Zemana informovat o personálních návrzích ANO a ČSSD, které se pokouší vytvořit koaliční vládu.

Sociální demokracie trvá na svých pěti kandidátech včetně europoslance Miroslava Pocheho.

Zeman k němu však má vážné výhrady a prezidentův mluvčí v sobotu na twitteru uvedl, že prezident Pocheho ministrem nikdy nejmenuje. Podle ústavy prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády.

Kysela k prezidentově reakci uvedl, že jde o politické prohlášení, které mohou ostatní ignorovat, nebo v dané věci ustoupit, či jít do střetu.

„Není to protiústavní, protože nejsme ve sféře regulované Ústavou," upozornil s tím, že Poche zatím ani není součástí premiérem navržené soustavy ministrů. „Jistě není vhodné, aby takto prezident vystupoval, ale X jiných příkladů máme za celou dobu, kdy je prezidentem," doplnil právník.

Také vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch se domnívá, že vše vyplyne z dalšího politického jednání.

„Aktuální situaci chápu tak, že jmenovaný předseda vlády se rozhodl nenavrhnout pana Pocheho na funkci ministra zahraničních věcí. Z toho mi ústavně plyne, že prezident republiky ho nemůže ani jmenovat, ani odmítnout," uvedl.

Babiš v sobotu řekl, že Pocheho nenavrhne ke jmenování s ohledem na výhrady prezidenta i KSČM, která by měla menšinový kabinet tolerovat.

Způsobilo by to podle něj ústavní krizi. Poche by se zachoval státotvorně, kdyby netrval na postu ministra, míní Babiš. ČSSD na Pocheho nominaci trvá.