O postu ministra zahraničí bych mohl uvažovat. S KSČM v koalici bych měl problém, říká Poche

Sociální demokraté dostali od ANO nabídku na pět ministerstev. A mohli si vybrat mezi resortem obrany, nebo zahraničí. ČSSD si vybrala právě zahraničí, uvedl ve středu druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek. Jako kandidát na tuto funkci bývá v médiích zmiňován europoslance ČSSD Miroslav Poche, který v Českém rozhlase Plus řekl, že by o postu ministra zahraničí mohl uvažovat. Interview Plus Praha 18:03 26. dubna 2018

Poche potvrzuje, že jsou uvnitř sociální demokracie vedeny debaty o případném přidělení postů, zároveň ale upozorňuje na to, že jednání nejsou u konce. „V nějaké konstelaci, kdy vláda bude dodržovat zásadní směřování České republiky posledních 25 let, bych o postu ministra zahraničí mohl uvažovat,” říká.

Nemáme moc možností

Jaká by taková konstelace měla být? „Například koaliční smlouva, která jasně ukáže, jaké bude zahraničněpolitické směřování české politiky, jak se budeme v zahraniční politice chovat, aby to bylo naprosto zřejmé pro naše spojence a partnery,” odpovídá europoslanec.

„Je to ale všechno velmi předčasné, nejdříve musí vyjednávací tým ČSSD předložit výsledek ke schválení. Vláda nemůže vzniknout dříve než na konci května,” dodává.

Kdyby byla KSČM součástí koalice, měl by Poche podle svých slov „velký problém.”

„Pokud bude pouze tolerovat vládu, považuji to za menší problém. Není to, zvlášť pro pozici ministra zahraničních věcí, příliš komfortní situace. Na druhou stranu je díky výsledku voleb variant o vládním uspořádání velmi málo. Jako politici musíme nést odpovědnost za to, že v zemi bude vláda,” myslí si.

Kolbiště dezinformací

Pokud by se Poche stal ministrem, jako europoslanec by skončil. Zároveň odmítá, aby se o zahraničněpolitických otázkách, jako je odchod z Evropské unie, rozhodovalo v referendu.

„Nemůžeme nechat lidi hlasovat o směřování zahraniční politiky z jednoho prostého důvodu. Když tohle umožníte, stanete se kolbištěm pro zájmy velmocí, se kterými soupeříte, které můžou ohrožovat váš zájem,” podotýká.

„Abychom tu měli permanentní kampaň před referendem, ať už o vystoupení z Evropské unie, NATO nebo o zahraničních smlouvách, potom by se Česko stalo kolbištěm dezinformací, ovlivňování médií a zájmů. To nelze připustit,” říká europoslanec.

Myslí tím Poche Ruskou federaci? „Ne, myslím tím jakoukoliv silnější zemi, která tu potom bude chtít prosadit nějakou kampaní svůj zájem,” odpovídá.

Evropské fondy

Podle amerického deníku Financial Times z návrhů dokumentů Evropské komise vyplývá, že by desítky miliard eur z fondů EU mohly putovat místo do zemí střední a východní Evropy do států zasažených finanční krizí.

„Nevíme zcela konkrétně, co bude součástí návrhu, který bude zveřejněný 2. května. Je ale třeba si uvědomit dvě věci. Po odchodu Velké Británie dojde k částečnému výpadku příjmů evropského rozpočtu. A některé státy, díky uplynulému období, výrazně zvýšily svoje HDP, Česká republika je mezi nimi,” říká k tomu Poche, podle kterého je možností i zvýšení členských poplatků.

Nehrozí, že by se Česká republika stala v dalším období čistým plátcem? „Ne, v dalším sedmiletém období je to absolutně vyloučené. Česká republika zůstane čistým příjemcem finančních prostředků. Jen se možná změní jejich struktura, protože podle statistických údajů již některé regiony přesáhly hranici, kdy mají možnost se účastnit politiky soudržnosti. Chtěl bych, aby politika soudržnosti směřovala především do regionů, které jsou postiženy nezaměstnaností nebo útlumem těžby,” odpovídá europoslanec z ČSSD.