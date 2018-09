V politice je vždycky šance, tvrdí Poche o své nominaci. Odmítá, že je něčí loutkou

Sociální demokraté trvají na tom, že jejich ministrem zahraničí bude europoslanec Miroslav Poche. Prezident Miloš Zeman ale opakuje, že Poche ministrem nebude. Nyní se k hlavě státu přidal i premiér Andrej Babiš (ANO). Jak celý spor dopadne? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl právě Miroslav Poche. dvacet minut radiožurnálu Praha 20:14 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Poche | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane poslanče, proč sociální demokraté stále trvají na vaší nominaci?

Myslím, že je to kvůli mým názorům i postojům a že sociální demokraté nechtějí, aby jejich kandidáty na ministry kádrovali Miloš Zeman nebo Vojtěch Filip.

Máte pořád nějakou šanci, že to prosadíte?

V politice máte vždycky šanci, politická situace se mění týden od týdne.

Dobře, ale už od začátku se proti vám postavil Miloš Zeman a v posledních týdnech se k němu přidal i Andrej Babiš, který na TV Prima řekl, že ministrem nebudete. Jak přes ta odmítavá stanoviska vaši nominaci prosadit?

Před chvílí jsem vám řekl, že prezident nemá žádnou pravomoc z Ústavy nejmenovat kandidáta, kterého navrhne předseda vlády, i když má jiné názory.

Pan předseda vás nenavrhl.

V červnu ano. Teď jsme řekli, že tu situaci odložíme a vrátíme se k diskusi v rámci koalice po volbách.

Zkouška pružnosti Ústavy

Jakými cestami to chcete prosazovat? Máte nějakou strategii?

To je spíš otázka na pana předsedu Hamáčka a na vedení sociální demokracie. Já jejím členem nejsem.

Vy se těch debat neúčastníte?

Byl jsem minulý týden na předsednictvu strany, ale spíš proto, abych prosazoval svoje názory, než navrhoval nějakou strategii.

Přemýšlel jste o tom, zdali ta situace nepoškozuje sociální demokracii?

Myslím si, že ne. Myslím si, že jasně zní naše názory v rámci zahraniční politiky. Minulý týden jsem velvyslancům řekl, že jsem rád, že se zahraniční politika stala jakýmsi úhelným kamenem jmenováním vlády a vyjednáváním o vládě.

Dokonce i teď jsou zahraničněpolitická témata díky mému sporu s panem prezidentem vidět. A je to i chvíle, kdy se musí všechny politické subjekty jasně vymezit v zahraniční politice. To je věc, která může České republice jenom prospět.

Když to vezmu z jiného úhlu pohledu – čím jste vy tak výjimečný, že ČSSD stojíte za tak vleklou rozepři?

Myslím, že to není o mně. K té situace podle mě muselo jednou dojít. Po změně systému volby prezidenta, kdy máme přímou volbu, si musel jednou prezident (ať už by to byl Miloš Zeman nebo někdo jiný) ozkoušet, jak pružná je Ústava, co mu umožní. Mohlo dojít k nejmenování ministra Foldyny prezidentem Drahošem. K té situaci muselo dojít a teď je na politických stranách, aby takové vágní ohýbání Ústavy, které dělá prezident, nepřipustily.

Snažím se dobrat k tomu, proč sociální demokraté jdou do toho střetu - ač je jak říkáte důležitý a vymezuje role – zrovna s vámi? S mužem, který má za sebou například kauzu s podváděním s členskými příspěvky v ČSSD, což se hodí vašim kritikům.

Protože jsem zřejmě svojí prací v Evropském parlamentu a jeho zahraničním výboru dokázal, že mám pevné postoje, jsem schopen je velmi jasně artikulovat a stojí za mnou poměrně silná část členů sociální demokracie.

Vás osobně to nepoškozuje? Nepřipadáte si nekomfortně v takové situaci?

Určitě ne.

Nemáte ani pocit, že třeba nabíráte politické body?

Nemyslím si, že by se ta situace měla nazývat komfortní nebo nekomfortní. Když probíhá mocenský boj mezi prezidentem, vládou a politickými stranami o povaze zahraniční politiky, či dokonce o povaze našeho politického systému, který by si pan prezident přál proměnit v nějaký poloprezidentský, a sociální demokracie stojí pevně za svým kandidátem na ministra zahraničních věcí, jehož program a názory dobře zná, tak toho si velmi vážím.

Budoucnost koalice

Vaši soupeři ale drží v ruce silnější karty. Když Andrej Babiš v televizi řekne, že ministrem nebudete, a předseda ČSSD Jan Hamáček se proti tomu ani nevymezil, tak nerozumím tomu, jak chcete ten spor vyhrát?

Od pana premiéra mě to trochu mrzí. Řekli jsme, že nebudeme jednat o vládě s trestně stíhanou osobou, odstoupili jsme od jednání. Pan premiér měl možnost uzavřít koalici s SPD a KSČM, což by mu umožnilo dělat zahraniční politiku, jak si ji vysnil.

My jsme se pak k jednáním vrátili s tím, že nechceme, aby se jakýmkoliv způsobem měnila zahraničněpolitická orientace České republiky. Kdybychom od tohoto teď ustoupili a dali premiérovi volnou ruku, aby prosazoval to, co říká, tak bychom ve vládě ztratili smysl.

Dokážete mi jednoznačně říct, co se stane, pokud vaše nominace zkrátka neprojde? Odejde ČSSD z vlády? Postavil jste ten spor tak, že je opravdu zásadní.

Postavení ministra zahraničí je v koaliční vládě zásadní po celá desetiletí. Nedokážu vám jednoznačně říct, co se stane, pokud nominace neprojde. Velvyslancům jsem říkal, že nepřipustím, aby ČSSD a ANO podlehli vlivu například KSČM nebo dalších lidí, kteří by chtěli zahraniční směřování republiky změnit. Pokud by se změnilo, neměli bychom ve vládě být. To je můj osobní názor. Jak skončí má nominace, je ještě daleko.

Ta situace, o které mluvíte, ale hrozí, když Andrej Babiš říká, že nebudete ministrem zahraničí a prezident vás nechcete jmenovat a vy nemáte sílu prosadit si opak.

Já jsem tu sílu nikdy neměl, měla by ji mít sociální demokracie a premiér by měl plnit koaliční smlouvu. Tyto otázky byste měla klást předsedovi strany Janu Hamáčkovi.

Pane poslanče, vy jste tím kandidátem na post ministra zahraničních věcí.

Já ale nejsem členem vedení ČSSD, takže nejsem tím, kdo by navrhoval strategie či usnesení či dělal nějaké kroky. To není můj úkol.

Pán, který ČSSD nepomáhá

Baví vás být loutkou ve hře, v níž nerozhodujete o strategii?

Myslím, že jsem za tři měsíce ukázal, že nejsem ničí loutkou.

Zároveň mi ale nejste schopen říct, jakou strategii ČSSD použije, protože říkáte, že o ní nerozhodujete.

Dobře, ale o ní musí mluvit Jan Hamáček. Ne já.

Umíte si představit, v čem by tato situace mohla pomáhat sociální demokracii?

V tom, že se jasně projevují názory naší strany a ukazuje se také, že to není strana Jiřího Zimoly nebo Michala Haška. Je to strana, kterou zastupuje Jan Hamáček, Martin Netolický a koneckonců i Miroslav Poche.

Jiřího Zimoly – toho pána, co je prvním místopředsedou vaší strany.

Ano.

Myslíte si, že on poškozuje ČSSD?

Nevím, dlouho jsem se s ním neviděl ani nebavil. Ale rozhodně jsem rád, že v poslední době jsou slyšet názory Jana Hamáčka, Martina Netolického, koneckonců i Jardy Foldyny.

Chápu, že se snažíte být diplomatem. Jiří Zimola se ale na twitteru vyjádřil, že by se mělo upustit od vaší nominace. Vy jste řekl, že je vám to líto i s ohledem na to, že poté nedorazil na předsednictvo strany. Škodí Jiří Zimola sociální demokracii?

Rozhodně jí nepomáhá.

Proti dříve zmíněné kritice Andreje Babiše jste se vymezil slovy: „Babiš na mě tlačí, Vojtěch Filip taky. Chtějí změnit zahraniční směřování ve shodě s prezidentem.“ Jak podle vás chtějí změnit to směřování?

To je jednoduché. V nadcházejícím období nás čeká například debata o prodloužení protiruských sankcí, kterou chce pan prezident zařadit do jednání ústavních činitelů o zahraniční politice příští týden.

Dále také způsob, jakým se pan premiér přiklání k maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi, a způsob, jakým komunikuje s našimi zahraničními partery, ukazuje, že nechce pokračovat v konstruktivní cestě vlády Bohuslava Sobotky a ministra Lubomíra Zaorálka. Naopak chce Českou republiku posouvat na vnější okraj Evropské unie. To já rozhodně nechci připustit.

Miroslav Poche | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uvnitř a vně Černínského paláce

Máte informaci o tom, že snahou Vojtěcha Filipa a Andreje Babiše bude tlačit na zrušení protiruských sankcí?

Nevím, jestli to jsou zrovna oni dva.

Řekl jste, že vás tito dva tlačí ke změně zahraničněpolitického směřování země.

Ano, ale zároveň to bude schůzka ústavních činitelů, na které nebude Vojtěch Filip. Vidím, že návrh společných závěrů ze schůzky již obsahuje takový směr. Já nechci, aby tam taková věta byla.

Vy ale na té schůzce nebudete, takže nebudete mít možnost k závěru něco říct.

Intenzivně komunikuji s Janem Hamáčkem.

Řekne to tam Jan Hamáček? Diplomaticky řečeno, on se velmi mírně vymezuje vůči atakům vašeho silnějšího koaličního partnera a většinou ustoupí.

Jan Hamáček má velmi silné názory, velmi podobné názory, jako mám já.

Bude tedy na schůzce s prezidentem tlumočit stanovisko, že nesouhlasíte se zrušením sankcí?

Ano.

Narazil jste na to, že jak hnutí ANO, tak komunisté chtějí zasahovat do personální politiky ministerstva zahraničí. Mohl byste být konkrétnější?

Nemohu, s ohledem na diplomatické zvyklosti se to nedělá. Určitě ale takové tlaky od samého začátku pociťuji.

Jsou to posty velvyslanců a diplomatických misí?

Samozřejmě.

Nehovoříme tedy o úřednických postech na ministerstvu zahraničních věcí?

Je to provázané. Diplomaté jsou buď na misích, nebo působí v ústředí. Takže tlak cítím a nechci ho připustit, protože si myslím, že by politika neměla zasahovat do obsazování těchto míst. Nechci, aby přicházely zástupy vysloužilých politiků, kteří by se stávali velvyslanci.

Hovoříme například o primátorce Adrianě Krnáčové, u které se spekuluje o tom, že by se mohla stát velvyslankyní v Berlíně?

Nebudu komentovat personálie. To se v diplomacii opravdu nedělá a nepřísluší mi to.

Souhlasil jste s tím, aby se exministr Martin Stropnický stal velvyslancem v Izraeli?

Martin Stropnický je bývalý diplomat, je to určitě dobrá volba. Jeho schválení učinila už předchozí vláda Andreje Babiše.

Náročné volební období

Řešení neobsazeného postu ministra zahraničí jste odložili na období po volbách. Je to pro to, abyste stranu ve volbách nepoškodili?

Nevím, opět se vracíme k tomu, že nejsem členem vedení.

Zkusme to tak, že jste bývalý volební manažer strany a máte představu o tom, jak kampaň funguje.

Říkal jsem, že by se k řešení mělo přistoupit teď, a ne po volbách. Na druhou stranu chápu, že šestitýdenní kampaň je náročná a straníci se soustředí spíše na ni než na řešení obsazení postu ministra zahraničí. Nepoškozuje to však chod diplomacie a ministerstva. Šest neděl to určitě počká.

Není to také trochu tím, že možným kandidátem místo vás by mohl být pražský volební lídr ČSSD Jakub Landovský?

Jakub Landovský není nominantem a nemyslím si, že by někdy v budoucnu vůbec byl.

Informace, které se objevily v médiích, tedy nebyly pravdivé?

Zveřejnil to Jiří Zimola, který o tom nic neví.

Ten pán, který poškozuje ČSSD…

Ne, to jste řekla vy. Já jsem říkal, že jí nepomáhá.

Říkal jste, že českou diplomacii neoslabuje absence plnohodnotného ministra. V jiném rozhovoru jste však uvedl, že ministerstvo nemá plnohodnotné vedení už od podzimu, kdy vládla vláda bez důvěry. Jak to celé vnímají naši zahraniční partneři?

Nijak fatálně. Celá situace koliduje s Ústavou a partnerům se to těžko vysvětluje. Na druhou stranu diplomacie je velmi specifické řemeslo, které může klidně fungovat bez ministra. Ostatně Izrael nemá ministra zahraničí už tři roky a funkci tam zastává premiér. Jsou politické systémy, kde to tak je. Snažím se Janu Hamáčkovi tu situaci co nejvíce usnadnit a myslím, že u partnerů to nevyvolává nějaké pozdvižení.

O absenci šéfa diplomacie něco podobného řekl i Andrej Babiš, cituji: „Ono je to jedno. Já jako premiér řeším evropskou agendu a rozpočet a migraci a to je moje agenda.“ Nepřevzal vám premiér částečně agendu?

Nepřevzal. Evropská agenda je od začátku v rukou premiéra, premiér zastupuje na jednáních vrcholných orgánů EU Českou republiku a ministerstvo mu poskytuje podporu. Tak to bylo vždycky. Premiérovi rozhodně náleží spolurozhodování o evropských věcech.

Výše jste kritizoval premiérovo sbližování s Viktorem Orbánem. Jak tedy vnímáte zahraniční politiku, kterou vede Andrej Babiš?

Jsem velmi rád, že bezprostředně po získání důvěry začal být pan Babiš velmi aktivní, protože bilaterální diplomacie tu opravdu rok chyběla. Jeho návštěvy v Rakousku, Itálii, na Maltě nebo teď v Německu jsou velkým přínosem. Partneři tak vědí o nás i o tom, co zastáváme. Samozřejmě vždycky budu mít odlišné názory od Viktora Orbána nebo Mattea Salviniho. To nejsou lidé, ke kterým bych vzhlížel.

Je otázkou debaty celé vládní koalice, jakým způsobem má Česká republika směřovat. Pan premiér si musí vybrat – buď je v koalici s ČSSD, nebo chce být v koalici s KSČM a SPD. Vybral si nás, a proto budeme dlouho a permanentně říkat naše názory.

Mezi čtyřma očima

Vracíme se k tomu, že Andrej Babiš vás nechce jmenovat, protože si neumí představit, že by ministrem byl někdo s odlišnými názory. Je to tak?

Názory se mohou nějakým způsobem modifikovat po diskusi. Pan premiér jezdí po Evropě a říká své názory velmi hlasitě s blížícími se evropskými volbami, já s nimi nesouhlasím a říkám to také tak. Buďto budeme schopni najít společnou řeč, nebo bude ke konfliktům docházet nadále.

Kdy se s vámi premiér Babiš naposledy setkal, abyste mohli vést onu diskusi?

Mezi čtyřma očima nikdy, ale viděli jsme se minulý týden na poradě velvyslanců v Praze.

To byla ta porada, ze které vyplynula kritika Andreje Babiše vůči vám?

Ano a moje k němu.

Jak chcete vést diskusi s někým, kdo si neudělá čas na to, aby s vámi mluvil mezi čtyřma očima?

Z politiky jsem zvyklý na mnoho forem jednání a nějak mě to neobtěžuje. Pravděpodobně pan premiér diskutuje zahraniční politiku s Janem Hamáčkem, což je dobře – je to ministr.

Jak se stavíte k postojům premiéra vůči řešení migrace? Na návštěvě Itálie zopakoval, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, že je to otázka principiálního postoje.

Po tom, co nás italský premiér vyzval, abychom alespoň symbolicky přijali jednoho žadatele o azyl, tak jsem říkal, že bych se k takovému kroku odvážil, protože Itálii musíme pomáhat a musíme být solidární v rámci celoevropského řešení krize.

Bedlivě jsem poslouchal projev pana premiéra minulé pondělí před velvyslanci a – i když já bych volil jinou formu – jeho řešení pomáhat přímo v Africe je velmi podobné. Já bych říkal konkrétnější věci, ale v pohledu, že nemůžeme tímto problémem nechat rozkládat Evropu, se nelišíme.

Věříte tomu, že se nakonec stanete ministrem zahraničních věcí?

Pokud bych tomu nevěřil, nepřijal bych svoji nynější úlohu tajemníka. Přece jenom je časově náročné skloubit to s poslancováním v Bruselu.