ČSSD trvá na Pochem jako ministrovi zahraničí. ‚Budu informovat prezidenta,‘ řekl Babiš

Předseda ČSSD Jan Hamáček dál trvá na tom, aby se ministrem zahraničí stal sociálnědemokratický europoslanec Miroslav Poche. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš o tom bude v neděli informovat prezidenta Miloše Zemana. Babiš to řekl po sobotní schůzce s Hamáčkem v pražských Průhonicích. Aktualizujeme Praha 17:52 16. 6. 2018 (Aktualizováno: 17:58 16. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček a premiér a šéf ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas/ David W. Cerny, Reuters | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš jednal se šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem zhruba hodinu. Ladili spolu složení společné vlády opřené o hlasy komunistů.

Státotvorné chování, šíbr a loutkovodič i mluvčí Hamáček. Babišova stopka pro Pocheho zažehla debatu na sítích Číst článek

Hlavním tématem je spor o europoslance Miroslava Pocheho, kterého ČSSD navrhuje na ministra zahraničí.

„Kandidáti sociální demokracie jsou ti, kteří byli schváleni naším předsednictvem,“ zopakoval po jednání Hamáček.

Podle Babiše by bylo nejlepší, kdyby Poche na postu ministra zahraničí netrval a zachoval se státotvorně.

„Stejnou situaci jsem měl já jako ministr financí. Když pan premiér Sobotka navrhl moje odvolání, tak jsem to víceméně respektoval. Mohl jsem přemluvit pana prezidenta, aby mě neodvolal, a měli bychom krizi. Nejlepší by bylo, kdyby pan Poche tu situaci pochopil a zachoval se stejně,“ prohlásil Babiš.

Pocheho v čele resortu zahraničí odmítá jak Babiš, tak i komunisté a prezident Miloš Zeman, který mu vyčítá například to, že se v minulosti vyslovil pro přijímání uprchlíků.

„Mít ve vládě jako ministra zahraničí sluníčkáře by bylo popřením i prohlášení vlády,“ prohlásil před časem prezident v České televizi.

„Pan Poche zastává vyhraněně protiizraelské postoje a zastává také vyhraněné postoje proti současnému prezidentovi Spojených států amerických, tedy proti prezidentovi země, která je naším bytostným spojencem,“ doplnil pro Radiožurnál výhrady Hradu mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Babiš pojede za Zemanem v neděli

Jednání Babiše s Hamáčkem předchází nedělní schůzce premiéra s prezidentem Zemanem. Předseda vlády chce do Lán přinést kompletní seznam navrhovaných ministrů svého druhého kabinetu.

„Nebudu formálně předkládat návrh nové vlády, ale budu ho informovat o situaci v nominacích nové vlády, o kandidátech za hnutí ANO a za ČSSD. A uvidíme, jak na to bude pan prezident reagovat. A pak uvidíme, co bude dál,“ doplnil v sobotu Babiš.

Babiš ve vládě Pocheho nechce, neshodne se s ním v otázce migrace. ‚Vadí Zemanovi i komunistům‘ Číst článek

Následně plánuje zveřejnit jména kandidátů ANO na ministry. „Předpokládám, že v neděli jména zveřejním,“ uvedl již dříve.

Předseda ANO už má podle svých slov jasno, koho za hnutí navrhne na jednotlivá ministerstva. ANO má mít v nové vládě deset resortů, sociální demokraté pět - resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství.

Prezident by pak vládu mohl jmenovat koncem června. „Budeme chtít požádat pana prezidenta, aby vládu jmenoval někdy v týdnu od 25. června. Pan prezident určitě bude chtít mluvit se všemi novými kandidáty na ministry,“ prohlásil v minulosti Babiš.

ČSSD půjde do vlády s ANO. Hamáček trvá na Pochem jako ministrovi zahraničí Číst článek

O důvěru sněmovny by pak mohla nová vláda žádat v první polovině července. „Pokud to všechno zvládneme, tak hlasování o důvěře od 11. července je reálné. Do toho času musíme podepsat s ČSSD koaliční dohodu a musí ji podepsat všichni poslanci ČSSD a ANO. A musíme podepsat dohodu o toleranci s KSČM,“ dodal premiér.

Diskuse ohledně postů v nové vládě se opět rozběhla poté, co sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu definitivně potvrdili svoji vůli vstoupit do koalice s hnutím ANO.

ČSSD v pátek oznámila výsledky hlasování, ve kterém vstup do vlády podpořilo 58 procent straníků. Koaliční vláda ANO s ČSSD by se měla opírat o hlasy KSČM.