‚Přišel jsem si sem vyzvednout rodinné příslušníky.‘ Ševčík se opět objevil na protivládní demonstraci

Proč jste na demonstraci přišel?

Přišel jsem si sem vyzvednout rodinné příslušníky. Jedu z konference Zákony bohatství. Přišel jsem v 15.22, prodírám se davem a jdu domů. Vyzvednul jsem sestru, tetičku a další rodinné příslušníky, abych je mohl odvézt.

„Vyčítal jsem děkanovi Ševčíkovi, že používá označení, která jsou silně nevhodná a nepatří do úst vrcholného představitele veřejné vysoké školy. Očekával jsem při jeho jmenování, že funkci bude vykonávat tak, aby nezavdával příčinu k nějakým negativním reakcím vůči škole,“ vyjádřil se v červnovém rozhovoru pro Český rozhlas o odvolání Ševčíka z pozice děkana rektor VŠE Petr Dvořák (viz box Ševčíkovy kontroverze).

Dříve už jste odmítal pozvání na na vystupování na těchto demonstracích. Bylo to tak i dnes, odmítnul jste pozvání sem?

Já se k tomu nebudu vyjadřovat, protože každé moje vyjádření, ať už chci nebo nechci vystoupit, tak pan rektor a komsomolci ze senátu školy zneužijí proti mně.

Jak to vypadá aktuálně na vysoké škole?

Akademický senát Národohospodářské fakulty stojí zatím za mnou. Rektor mě chce mermomocí vyhodit z funkce děkana Národohospodářské fakulty jenom z politických důvodů na základě toho, že jsem kritizoval vládu za to, co dělá.

Je to historicky jedna z nejhorších věcí, notabene že já na té škole 80 semestrů učím, 88 semestrů tam jsem celkově, protože jsem tam studoval, a je 70. výročí založení Vysoké školy ekonomické.

Myslím si, že to je ostuda, že mě z politických důvodů chce vyhodit z funkce děkana, do které jsem byl svým akademickým senátem svobodně zvolen.

Ševčíkovy kontroverze V roce 2014 měl zneužít Miroslav Ševčík už jako děkan VŠE modrý majáček. Využil ho v koloně na dálnici D5 a v takto označeném autu odjel v protisměru, v pruhu uvolněném řidiči pro sanitky. Vysvětloval to tím, že vezl zraněnou ženu do nemocnice.

Šéf národohospodářské fakulty působil jako ekonomický expert hnutí Trikolora. Podle serveru Seznam Zprávy den před sněmovními volbami v roce 2021 využil získané kontakty ze systému školy a využil je při reklamě na své politické angažmá.

V září loňského roku Ševčík vystoupil na protivládní demonstraci, za přednesený projev si vysloužil kritiku rektora. „Bylo mi až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropském parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči,“ říkal Ševčík před davy na Václavském náměstí.