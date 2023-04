Ševčík zůstává dál děkanem. Akademický senát jeho odvolání zatím projednávat nebude

Případné odvolání Miroslava Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické se odkládá. Akademický senát od rektora Petra Dvořáka žádost neobdržel, a na pondělním zasedání ji tedy projednávat nebude. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí školy Kateřina Pelouchová. Praha 14:43 19. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE. Děkan Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí zasedne Akademický senát VŠE, který by mohl stvrdit postup rektora Petra Dvořáka a podpořit ho v odvolání děkana Ševčíka z funkce. Jenže se tak nestane.

„Rozhodli se nezařadit tento bod na jednání, respektive ještě nešel návrh pana rektora na senátory. Takže se to tentokrát projednávat nebude. Program, tak jak je postavený, je v tuto chvíli pro školu prioritnější,“ řekla mluvčí Pelouchová serveru iROZHLAS.cz s tím, že akademičtí senátoři budou projednávat výroční zprávy.

Šéf VŠE Dvořák měl žádost na senát doručit do neděle, tak se ale nestalo. „Návrh vyžaduje určitou přípravu, kterou jsem do tohoto termínu nestihl. Ani to na tento termín ale nebylo plánováno,“ potvrdil rektor Dvořák. Podklady bude dále připravovat, aby je mohl senátu předložit v budoucnu.

Fakultní senát za Ševčíkem

Žádost o odvolání již na konci března projednával akademický senát národohospodářské fakulty, svého nadřízeného se zastal. Proti návrhu rektora se postavilo šest senátorů z devíti hlasujících.

Rektor Dvořák již dříve avizoval, že pokud Ševčíka fakultní senát neodvolá, přistoupí ke druhému kroku. Navrhne Ševčíkovo odvolání, k tomu bude ale potřebovat podle zákona souhlas „velkého“ celouniverzitního akademického senátu.

Ševčík podle Dvořáka poškozuje dobré jméno školy. Jeho snahy o odvolání děkana odstartovaly poté, co se Ševčík 11. března zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly stažení ukrajinské vlajky z čela budovy.

Ševčík trvá na tom, že se ničeho sporného nedopustil a splnil všechny dřívější požadavky rektora: přestal působit jako ekonomický expert hnutí Trikolora nebo odmítl další vystupování na demonstracích. Působení v čele fakulty považuje za úspěšné. Míní, že manažersky neselhal. Důvody k odvolání podle něj nejsou.



Ševčíkovy kontroverze V roce 2014 měl zneužít Miroslav Ševčík už jako děkan VŠE modrý majáček. Využil ho v koloně na dálnici D5 a v takto označeném autu odjel v protisměru, v pruhu uvolněném řidiči pro sanitky. Vysvětloval to tím, že vezl zraněnou ženu do nemocnice.

Šéf národohospodářské fakulty působil jako ekonomický expert hnutí Trikolora. Podle serveru Seznam Zprávy den před sněmovními volbami v roce 2021 využil získané kontakty ze systému školy a využil je při reklamě na své politické angažmá.

„Bylo mi až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropské parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči,“ říkal Ševčík před davy na zářijové demonstraci na Václavském náměstí.