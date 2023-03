Děkan Ševčík: Se senátory jsem již mluvil, cítím podporu. Mám připravená videa, svědectví a petice

Šéf národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík sedí ve své kanceláři ve třetím patře Vysoké školy ekonomické. Jeho pracovní stůl je kompletně zaházený štosy papírů a desek. „Chodí mi stovky podpůrných e-mailů,“ říká v dobré náladě. Serveru iROZHLAS.cz popisuje, že již rektorovu žádost o odvolání řešil s některými členy fakultního senátu a cítí od nich do dalších dní podporu. Praha 19:00 15. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Děkan Miroslav Ševčík tráví středeční dopoledne ve své kanceláři za velkým pracovním stolem, který je naprosto pokrytý papíry, ale i knížkami s fotografiemi.

Mezi nimi leží i štosy čerstvě vytištěných e-mailů od příznivců. „To vám můžu ukázat na počítači, nebo to mám i vytištěné. To je třeba jenom to, co přišlo dneska, v noci,“ říká a listuje papíry, které drží v ruce.

Od úterý, kdy vyzval rektor Petr Dvořák fakultní akademický senát k okamžitému svolání mimořádné schůze a návrhu k Ševčíkově odvolání, se děkan již stihl s některými senátory sejít. „Mluvil jsem s nimi, nevím, jak se k tomu postaví. Vysvětlil jsem jim situaci a od všech, se kterými jsem mluvil, tak cítím podporu,“ popisuje Ševčík.

Budu je přesvědčovat

V případě, že fakultní senát národohospodářského děkana podrží ve funkci, přistoupí Dvořák k avizovanému druhému kroku. Sám navrhne Ševčíkovo odvolání, k tomu bude ale potřebovat podle zákona souhlas „velkého“ celouniverzitního akademického senátu.

Ševčík proto již nyní předesílá, že má právo na takovém zasedání jako děkan vystoupit a snažil by se senátory přesvědčit o tom, že by mělo děkanem zůstat. „Ukážu jim ta videa, ukážu jim svědectví, protože ty už jsou sepsaná, ukážu jim petice, které požadují to, abych nebyl odvolán, respektive ty žádosti a ukážu jim otevřené dopisy, které teď dostávám na podporu,“ vyjmenovává, čím by se chtěl bránit.

Jak by vnímal, kdyby ho senát i přes jeho nesouhlas skutečně odvolal? „V podstatě by to znamenalo ztrátu akademických svobod v akademickém prostředí, bylo by to i popřením svobody slova, svobody vyjadřování a svobody názoru,“ tvrdí, zatímco do kanceláře přichází tiskový tajemník fakulty Daniel Váňa, který se s ním účastnil zahájení sobotní demonstrace Česko proti bídě.

Děkan fakulty si nadále stojí za tím, že kolem Národního muzea, ze kterého se demonstranti snažili sundat ukrajinskou vlajku, šel náhodou. „Takže víte, co mě akorát může mrzet? Že jsem nešel o pět minut dřív, nebo o pět minut později, protože bych asi nepotkal toho člověka, ale zase nevím, jestli by mu někdo byl schopen pomoct,“ hájí se.

Útok na budovu muzea podle svých slov odsuzuje, protože „nesnáší násilí“. „Jestli ale jsem pro mnohé nepohodlný, právě protože mám určité ekonomické názory, no tak si vždycky mohou najít tu hůl a toho psa zmlátit,“ uvádí.

Mezitím na stránkách univerzity visí pozvánka na přednášku s názvem „Kritické myšlení ve společenských vědách v podmínkách nastupující cenzury“. Přednášku pořádá Ševčík spolu s Petrem Drulákem, bývalým diplomatem, který proslul výroky shodujícími se s ruskou propagandou.

Ševčík se zúčastnil začátku sobotní demonstrace a následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly stažení ukrajinské vlajky z čela budovy. Rektor Vysoké školy ekonomické Dvořák vyzval děkana k rezignaci.

VŠE v Praze

„Sobotní akce má podle mého názoru poškozuje zájem vysoké školy. Chci zdůraznit, že já mu nebráním, aby měl své názory, ale jako děkan si vždycky musí uvědomit, že každý jeho čin, každé jeho vystoupení má dopad na školu a na fakultu. Pokládám za nejvhodnější řešení, aby pan děkan ze své funkce odstoupil, a k tomu jsem ho také vyzval,“ řekl Dvořák.

Rektor kritizuje Ševčíkovo vystupování na veřejnosti dlouhodobě. Například během loňského září děkan verbálně zaútočil na premiéra Petra Fialu (ODS). Dvořák si ho po tomto proslovu pozval na kobereček a vyčetl mu formu vystoupení i osobní útoky na veřejné činitele.

Ševčíkovy kontroverze V roce 2014 měl zneužít Miroslav Ševčík už jako děkan VŠE modrý majáček. Využil ho v koloně na dálnici D5 a v takto označeném autu odjel v protisměru, v pruhu uvolněném řidiči pro sanitky. Vysvětloval to tím, že vezl zraněnou ženu do nemocnice.

Šéf národohospodářské fakutly působil jako ekonomický expert hnutí Trikolora. Podle serveru Seznam Zprávy den před sněmovními volbami v roce 2021 využil získané kontakty ze systému školy a využil je při reklamě na své politické angažmá.

„Bylo mi až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropské parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči,“ říkal Ševčík před davy na zářijové demonstraci na Václavském náměstí.