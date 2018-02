Velcí hráči devadesátek v černém. Se Šloufem se rozloučili Kavan, Šplíchal i Kočka

Miroslav Šlouf zemřel minulý týden po dlouhé nemoci a řadě roků, kdy se neúčastnil veřejného života. Jeho pohřeb ale ukázal, že známí a spolupracovníci na někdejšího mocného zákulisního hráče sociální demokracie nezapomněli. Už před obřadem se proto před krematoriem v mrazivém počasí tvořily hloučky někdejších i současných politiků – sociálních demokratů i komunistů.

Mezi smutečními hosty byli třeba bývalý senátor Vladimír Dryml, exposlanec Karel Šplíchal, někdejší ministr bez portfeje Jaroslav Bašta nebo zástupci mladší generace z rodiny Kočků.

„V řadě věcí jsme si pomáhali. Já velmi oceňuji, že ve chvíli, kdy jsem se stal v 90. letech nezaměstnaným, tak mě na chviličku zaměstnal. Takových přátelských gest si u něj pamatuji mnoho. Odmítám takovou tu plošnou kritiku Mirka Šloufa, i když jsem si vědom, že to nebyl žádný svatoušek a že pravděpodobně se někdy dopustil něčeho, co řada lidí vnímá negativně,“ zavzpomínal na Šloufa bývalý ministr zahraničí v Zemanově vládě Jan Kavan.

Vzpomínání na 'Zemák'

Chválou nešetřil ani současný poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „Udělal spoustu pozitivních věcí. Víte, člověk, který vymyslel marketingový tah, který přivedl sociální demokracie do Strakovky, který vymyslel Zemák, si zaslouží úctu,“ připomněl slavný autobus, se kterým sociální demokraté objížděli republiku před parlamentními volbami v letech 1996 a 1998.

Kandidát do místopředsednictva ČSSD si také posteskl, že na pohřeb nedorazil nikdo ze současného vedení strany. A s kritikou se přidal i Kavan. „Velmi mě to mrzí, protože si myslím, že Mirek Šlouf udělal pro sociální demokracii mnoho. A především udělal mnoho pro vítězství Miloše Zemana.“

Současný prezident se pohřbu nezúčastnil, prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka předem vzkázal, že na smuteční obřad pošle květinu. Tu nakonec osobně doručil jeho poradce Martin Nejedlý, který přišel v doprovodu pražského podnikatele Tomáše Hrdličky.

Miroslav Šlouf (archivní foto z dubna 2010) | Foto: ČTK

Šlouf byl dlouhá léta Zemanovou pravou rukou - ve Strakově akademii vedl tým jeho poradců a pomáhal mu s kampaní. Přátelé se rozkmotřili těsně před první přímou volbou hlavy státu v roce 2013, kdy Zeman Šloufa vyškrtl ze svého volebního týmu.

Hořkost z této události byla na posledním rozloučení cítit z projevů několika řečníků. „Takto vypadá nevděk v přímém přenosu. Nevděk, kterého si všimla veřejnost a kterým byla zaskočena i média,“ řekl jeden z nich.

Další řečník mluvil dokonce o zradě. Zemanův muž Nejedlý mezitím proslovy poslouchal s kamennou tváří. Střípky ze Šloufova života v projevu představila i jeho malá vnučka. „Když se stal něčím kamarádem, byl jeho kamarádem navždy,“ zakončila svůj proslov.

Na svého bývalého kolegu po obřadu zavzpomínala také exposlankyně Jana Volfová: „Vždycky to byl člověk, který dokázal pomoci. Možná by si řada lidí měla uvědomit, že to by on, který kryl řadu skautských skupin jako předseda mládeže (Šlouf byl v 70. letech předsedou Českého ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, pozn. red.), aby byly tiše skryty a mohly si dál pracovat.“

Chvála i kontroverze

Ačkoli na adresu Miroslava Šloufa zněla na posledním rozloučení přirozeně jen slova chvály, jeho jméno je spojeno i s řadou kontroverzních kauz.

„Celá řada těch věcí je uměle nafouknutá. Na rozdíl od celé řady těch lidí, kteří nesou odpovědnost, tak Mirek před soudem nikdy nestál, pokud si vzpomínám, nikdy nebyl ani obviněn. Byla to prostě snůška výmyslů na objednávku,“ reagoval na to Foldyna.

Šlouf v minulosti sám připustil kontakty se zavražděným podnikatelem Františkem Mrázkem. Spojován byl také s kauzou Olovo, tedy dokumentem, který vznikl v okruhu poradců premiéra Zemana, jimž Šlouf šéfoval, a obsahoval plán jak zdiskreditovat tehdejší místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Petru Buzkovou.