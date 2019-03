Toman: Mimořádné kontroly masa z Polska nekončí, Varšava nepotvrdila splnění slíbených opatření

Česko zatím neruší kontroly,kdy musí dovozci hovězího z Polska nechávat maso vyšetřit na své náklady na salmonelu. Radiožurnálu to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Jeho polský protějšek Jan Krzysztof Ardanowski mu zatím nedodal aktualizovaný seznam opatření, ke kterým se Polsko zavázalo. Rozhovor Varšava 8:44 25. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Toman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete potvrdit, že mimořádné kontroly v Česku končí? Protože podle informací z nedělní desáté hodiny večer Polsko nepotvrdilo, že by plánovaná opatření splnilo.

Musím potvrdit, že mimořádná veterinární opatření nekončí, protože z polské strany zatím nemáme žádné informace a čekáme, až nám polská strana pošle seznam opatření, ke kterým se zavázala. Až potom můžeme zrušit mimořádné veterinární kontroly.

Co polský ministr zemědělství ještě slíbil, že udělá?

Naše dohoda je taková, že nás Polsko bude písemně informovat – nás a Evropskou komisi – jak splnilo svůj závazek, který potvrdilo podpisem v předchozích týdnech. Pokud bude závazek splněn a vše bude podle dohody, tak režim mimořádných opatření rušíme. Předpokládám, že tu informaci v průběhu dneška (pondělí, pozn. red.) obdržíme.

Proč to zatím není, vám nevysvětlili? Jen se čeká, že to přes den nějak dopadne?

Čekám, že polská strana dodrží svůj slib. Že nám potvrdí všechna opatření, která se rozhodli udělat. Ať to jsou výsledky kontrol na jejich vlastních jatkách, ať je to závazek k výstražným opatřením, možnost, že nebudou delegovat veterinární dozor na soukromé veterináře a další věci.

Pokud by ministr tyto požadavky nesplnil, stále je ve hře úplný zákaz dovozu masa z Polska?

Ne, v tuto chvíli nebudeme dělat úplný zákaz. Nicméně pokud to nebudeme mít písemně a nebude naplněna tato dohoda, tak nemůžeme zrušit mimořádná veterinární opatření.

Aféra s polským masem se táhla poměrně dlouho. Nálezů závadného masa – ať už z nemocných zvířat anebo se salmonelou bylo v krátké době hned několik. Už víte, kde se stala chyba? Byla to pochybení systémová, nebo jednotlivá?

Myslím, že to byla kombinace obou věcí. Byla tam nedůslednost veterinárních kontrol na jatkách, nebyl zajištěn veterinární dozor 24 hodin denně a samozřejmě tam také fungoval lidský faktor.

Jaké ekonomické dopady kauza s masem měla na Polsko a Česko? Máte takové informace?

Co se týká dovozu hovězího masa ze zahraničí, tak během února jsme oproti stejnému období předchozího roku zaznamenali pokles z Polska o 44 procent, z jiných členských států to bylo o 10 procent. Samozřejmě nás mimořádné kontroly také stály stovky tisíc korun.