Toman odmítl, že by sponzoroval kampaň prezidenta Zemana. Nakonec otočil, prý šlo o nedorozumění

Kandidát na ministra a šéf Potravinářské komory Toman na prezidentskou kampaň poslal v roce 2013 dar ve výši 175 tisíc korun. Zemanovi přispěl také jeho bratr, podnikatel Zdeněk Toman i jejich spřízněný právník Ivan Kozel.

Vyplývá to ze závěrečné zprávy o financování Zemanovi kampaně, do které server iROZHLAS.cz nahlédl a která je uložena v archivu Senátu. Tomanovo jméno s datem narození je uvedeno ve zprávě hned na třech místech – ve výpisu volebního účtu, v seznamu dárců i v přijatých darech.

Krátce po prezidentské volbě na to navíc upozornil například server Aktuálně s odkazem na volební účet Zemana, informovala o tom ovšem i další média. Přesto Toman v rozhovoru pro Dvacet minut Radiožurnálu řekl, že jde o chybu a že žádný dar Zemanovi neposlal.

Přinášíme přesný přepis dané pasáže v rozhovoru pro Radiožurnál:

K Hradu a k prezidentu Miloši Zemanovi máte velmi blízko, byl jste členem prezidentské vlády Jiřího Rusnoka, kandidoval jste za Zemanovce do Poslanecké sněmovny, byl jste i sponzor prezdientské kampaně Miloše Zemana v roce 2012. Jaký je váš vztah k Miloši Zemanovi

Dovolím si udělat opravu. Sponzorem prezidentské kampaně jsem nebyl já jako Miroslav Toman, ale byli to členové mojí rodiny. To musím upřesnit, že já osobně jsem tam peníze nedával.

Podle seznamu dárců Miroslav Toman s ročníkem narození 1960 přispěl 175 tisíci korun.

Určitě ne.

To je chyba?

Hmm (přitakává – pozn. red.).

Takže to byli vaši rodinní příslušníci, kteří kampaň sponzorovali?

Ano, samozřejmě.

Server iROZHLAS.cz proto požádal Tomana o vysvětlení, kde se tedy chyba mohla stát. Kandidát na ministra ale nakonec otočil, šlo podle něho o nedorozumění.

„Po zpětné kontrole účtů a výpisů z banky pan prezident Toman potvrzuje, že na kampaň Miloše Zemana v prezidentských volbách 2013 věnoval dne 1. 2. 2013 částku 175 000 korun. Velice se všem posluchačům i tímto za toto nedopatření omlouvá,“ vzkázal přes mluvčí Potravinářské komory Danu Večeřovou.

Kdo je Miroslav Toman?

Toman vystudoval pražskou Vysokou školu zemědělskou, poté pracoval tři roky jako zootechnik v JZD Tečovice na Zlínsku. Čtyři roky působil jako odborný asistent na Vysoké škole zemědělské v Praze; na začátku 90. let byl podle týdeníku Profit čelným představitelem zemědělských společností Agrotec Hustopeče a Agrotrade.

V letech 1996 až 2001 působil jako obchodní rada na zastupitelských úřadech ČR ve Washingtonu a Bratislavě, posléze jako náměstek a první náměstek ministra zemědělství. V letech 2009 až 2013 byl členem dozorčí rady Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.