‚Vytržené z kontextu.‘ Ministr Toman vysvětloval svá slova o restauracích s argentinským hovězím

Kauza s problematickým hovězím masem z Polska pomalu utichá. Na český trh se sice část masa dostala, žádné závadné kousky ale úřady nenašly. Jaké dozvuky bude kauza mít? A kdy se ministr zemědělství omluví pražským restauracím, které nařkl z podvodů s masem? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman. Praha 21:05 12. února 2019

Pane ministře, kdy se omluvíte pražské restauraci U Moťáka, kterou jste jmenovitě nařkl z toho, že prodává závadné polské hovězí maso, a navíc ho vydává za jiné maso?

Tady je potřeba říct, že v této restauraci bylo nalezeno 31 kilogramů masa neznámého původu, což jsem také na tiskové konferenci řekl. Nechci nikoho poškozovat, mým cílem je ochrana spotřebitele a takto závažné pochybení jsem povinen ihned oznámit veřejnosti. Státní veterinární správa našla další restaurace, nicméně tam to nebyla žádná vina dalších restauratérů, ale nějaké jiné pochybení. Já jako ministr zemědělství jsem povinen oznamovat věci veřejnosti, protože mi jde jenom o ochranu spotřebitele.

Počkejte, ale jenom abychom se tedy vrátili k restauraci U Moťáka: bylo tam zjištěno, nebo nebylo, že by vydávali polské hovězí maso za jiné hovězí maso, argentinské?

Ne, ne, to je vytržené z kontextu. Řekl jsem, že v souvislosti s dohledáváním toho masa bylo nalezeno 31 kilogramů masa neznámého původu. Nemůžu vylučovat, odkud to maso bylo, nebo nebylo. Prostě to maso mělo neznámý původ a došlo k porušení.

Nicméně nebylo to 31 kilogramů hovězího masa, toho bylo tuším zhruba 10 kilogramů. Pořád si za těmi svými slovy stojíte, tak jak jste je vyřkl? Ptám se i proto, že restaurace tvrdí, že se bude právně bránit, že zvažuje různé kroky včetně žaloby.

Stojím si za tím, co jsem řekl, protože to byly informace od inspekčního orgánu a ty přenáším dál. Ale my se teď bavíme o restauracích, ale ten problém je přece někde jinde. Problém je v Polsku, s polským masem, my tady řešíme restaurace a ty jsou důsledkem. To znamená, že díky kontrolám, které probíhají, se objevilo, že některé restaurace nedodržují předpisy, že mohou klamat spotřebitele, což prokázala i státní veterinární správa, Státní zemědělská potravinářská inspekce, ale vlastně primárně jde o to, že problém je v Polsku.

Kontroly pokračují

Ptám se znovu, jestli si skutečně stojíte za svými slovy, která jste pronesl, jestli třeba nebyla předčasná. A vrátím se ještě k předchozímu výroku, který restauraci U Moťáka předcházel, a to je váš výrok, cituji vás: „Chci vás ubezpečit, že maso nešlo do žádných lowcostových restaurací, byly to luxusní restaurace speciálně v Praze, braly to restaurace, které pak vydávaly polské maso za argentinské, aby ho mohly prodávat za 1000 korun porci.“ Žádný takový případ ale zjištěn nebyl, je to tak?

Tady ta věta byla řečena na zemědělském výboru Poslanecké sněmovny, je trošku vytržená z celé souvislosti, jak jsem to říkal poslancům. Možná, ne možná, ale přiznám, že jsem se vyjádřil nejasně nebo neobratně. Na druhou stranu si myslím, že by stačilo, když novinář zavolá a ověřil by si tu větu, v jaké to bylo dáno souvislosti. Pak v tom není problém. Takže ano, řekl jsem to neobratně, možná jsem se vyjádřil nejasně, ale svým způsobem na tom trvám, protože v daném okamžiku jsem dostal informaci od inspekčního orgánu, jak jsem řekl před chvílí.

Ptám se proto, že říkáte, že jste to řekl nejasně, ale na jednu stranu to vlastně celkem jasné je, protože příliš mnoho pražských restaurací, které by prodávaly steak za 1000 korun, není.

Ne, znovu říkám, to je vytržené z kontextu, protože to byla delší debata a tato věta se z toho vyndala. Takže ano, mohl jsem to říci jinak, ale bylo to řečeno v nějakém kontextu.

Že byste se těm restauracím nějakým způsobem omlouval nebo to dále dořešoval, tedy nepředpokládáte?

Kontroly samozřejmě nadále pokračují a záležitosti, které máme řešit, to je v prvé řadě i ochrana zákazníka. A to jsou všechno důsledky, které jsou, a bylo to dáno jako příklad, takže jak říkám, bylo to řečeno neobratně, možná nejasně, ale nicméně bylo to uvedeno jako příklad.

Abychom si tedy teď ještě jasně řekli, u těchto restaurací žádné pochybení zjištěno nebylo, pane ministře?

U kterých restaurací?

U luxusních pražských restaurací, které prodávají argentinské steaky za 1000 korun.

Včera státní… já nevím, za kolik to prodávají, ale…

To jste říkal.

To bylo řečeno jako příklad, ale pokud se bavíme o restauracích, tak možná musíme zvolit jiný pořad, ale primární problém je polské maso.

Jenom chci, aby posluchači věděli, jestli v těchto restauracích je tedy všechno v pořádku, jestli skutečně nebylo.

Včera (v pondělí – pozn. red.) Státní potravinářská zemědělská inspekce zveřejnila tři restaurace.

Ano, ale žádná z nich nebyla v Praze.

Ano.

Takže u pražských restaurací je všechno v pořádku?

K pochybení došlo, ale ty seznamy teď zveřejňovat nebudu.

Polské maso

Kdybych se vrátila k polskému masu jako takovému, pane ministře, je ještě ve hře varianta zastavení dovozu polského masa, což byla verze, která byla ve hře ihned poté, co se objevily problémy právě na polských jatkách?

Co se týká této kauzy, tak samozřejmě pokud bychom objevili cokoli, co se dováží do České republiky a překračuje jakékoli limity, jsme připraveni přijmout mimořádná veterinární opatření. Jedno z nich, zastavení dovozů, je také ve hře.

Ale zkrátka až v případě, že by se objevil eventuálně nějaký další problém? V tuto chvíli to není něco, co byste zvažovali?

Ne, v tuto chvíli ne. Ale jsme na to připraveni.

Také jste poté, co se problém objevil, pronášel poměrně zásadní výroky o tom, že nevěříte polské straně, a to z důvodu, jakým způsobem uvolňovala informace o celé kauze, o problematickém mase, o tom, kam to maso šlo atd. Už se to vyjasnilo? Měli jste příležitost si to třeba se svým polským protějškem vyříkat?

Jsem v pravidelném kontaktu s polskou stranou, teď chystáme další setkání a další jednání. Na těch slovech trvám, protože skončil audit, výsledky zatím neznáme. Těch kauz bylo několik, bylo vždycky něco slíbeno – že se přijme opatření, pan polský ministr slíbil, že přijmou opatření. Do konce měsíce března, na konci března nebo na přelomu března a dubna bychom se měli setkat. Měly by tam odjet naše inspekční orgány na setkání, aby se přesvědčily, jak to bylo přijato, a pak uvidíme.

Máte pocit, že vám polská strana vychází vstříc, že má zájem přesvědčit vás o tom, že skutečně všechny informace, které vám říká, jsou řekněme kompletní?

Začal bych tou druhou částí, to znamená, snaží se mě přesvědčit, že informace, které nám dávají, jsou pravdivé, a snaží se nás přesvědčit o tom, že opatření, která přijímají, jsou dostatečná. Nicméně čekáme do konce března, protože zatím je to ve formě slibů a příslibů.

Vy si v tuto chvíli kupujete v obchodech polské výrobky, polské potraviny?

Ne.

A doporučil byste to českým spotřebitelům?

Ne.

