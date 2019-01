Toman: Ministerstvo nyní nebude plošně zakazovat glyfosát. Za ‚RoundUp‘ nemá náhradu

Ministerstvo zemědělství v současnosti nebude plošně zakazovat používání glyfosátu, protože nemá méně škodlivou náhradu. Zákaz tohoto herbicidu, který zemědělci používají k hubení plevele, by mohl znevýhodnit české zemědělce proti pěstitelům z okolních zemí. V pořadu Partie televize Prima to v neděli uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Plošný zákaz do budoucna nevylučuje, ale podmínkou je právě nalezení náhrady.

