Zásoby vody jsou uspokojivé, zaostáváme ale ve sněhové pokrývce, říká koordinátor týmu Intersucho

Sněžení, déšť a mírné oblevy - právě takové podmínky můžou být ideální pro doplnění zásob vody před jarem a létem. Téměř na celém území Česka to teď tak funguje, ovšem s výjimkou severozápadních Čech. Proč právě tam voda pořád chybí a máme se na sucho připravovat i letos? Na dotazy Radiožurnálu odpovídal koordinátor týmu Intersucho Miroslav Trnka. Praha 11:53 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku chybí sněhová pokrývka, která by sloužila jako zásoba vody pro jarní období, říká Trnka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Skutečně vstupujeme do roku 2021 s doplněnými zásobami vody?

Z pohledu zemědělského sucha můžeme říct, že jsme spokojeni. Údaje, s výjimkou severozápadních Čech, jsou na tom dobře, určitě lépe než v posledních pěti letech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak je na tom Česko se zásobami vody? Poslechněte si rozhovor s koordinátorem týmu Intersucho Miroslavem Trnkou

V Česku minulý týden znovu nasněžilo, do jaké míry právě sníh ovlivňuje jarní zásoby vody a sucho?

To je jedna z věci, která může přinášet vrásky zejména vodohospodářům. Zásoba vody ve sněhu je relativně nízká, typické to je na jižní Moravě, kde sníh prakticky není. Musíme si uvědomit, že zatímco ve vodních tocích sucho nepozorujeme, výrazně zaostáváme ve sněhové pokrývce. Ta je oproti průměru relativně nízká, i když větší než v loňském roce. Půda je sice dosycena, nemáme ale na povrchu vrstvu sněhu, která by sloužila jako zásoba pro pozdější jarní období.

V Ústeckém kraji stále chybí po sedmiletém suchu více než roční objem srážek. Zásoby vody se tam nedoplnily ani v loňském roce, který přitom byl na vydatnost dešťů nadprůměrný. Proč voda chybí právě na severozápadě Čech?

To je složitější otázka, nabídnu ale jednoduchou odpověď. Srážky se severozápadu Čech v loňském roce, jinak na srážky nadprůměrném, vyhnuly. Zatímco jihovýchod území zažil bohaté srážkové úhrny, na severozápadě Čech zůstaly pod normálem a nemohlo tak dojít k naplnění běžné bilance, natož sedmiletého deficitu.