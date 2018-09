Vlivný ministerský úředník rozhodoval o milionových dotacích pro olympijský výbor, teď pro něj pracuje

Bývalý šéf odboru sportu ministerstva školství Miroslav Vosyka se nechal od Českého olympijského výboru (ČOV) během své funkce zvát na olympijské hry. Svaz mu podle Zprávy ze zahraniční cesty, kterou má Radiožurnál k dispozici, zajistil dopravu i ubytování na hry do Londýna a Soči. Stejný úředník byl navíc v roce 2016 zbaven funkce kvůli vyplacení sporné dotace a dostal od soudu podmínku. Praha 6:00 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpráva ze zahraniční cesty na olympijské hry v ruském Soči | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Miroslav Vosyka patřil k nejvlivnějším úředníkům na ministerstvu školství.

„„XXII. Zimní olympijské hry lze hodnotit jako úspěšné, a to i s ohledem na počet získaných medailových umístění českých sportovců. Představuje to historicky nejlepší výsledek České republiky na ZOH.““ Zpráva o služební cestě do Soči z 27. února 2014

Jako šéf odboru sportu měl významný vliv na rozdělování peněz pro olympijský svaz. Jen v roce 2014, kdy se konaly hry v ruském Soči, dostali olympionici na dotacích skoro 115 milionů korun (viz tabulka níže).

Vosyku si výbor zřejmě oblíbil, protože poté, co musel na ministerstvu skončit, pro olympioniky pracuje.

„XXX. letní olympijské hry lze hodnotit jako úspěšné, s nejlepšími výsledky od roku 1996. Podrobné informace o přípravě a průběhu těchto her včetně výsledkových listin všech disciplín a fotodokumentace jsou k dispozici na webových stránkách Českého olympijského výboru a v oficiální publikaci ‚Londýn 2012‘, kterou vydal Český olympijský výbor,“ tak doslova zní kompletní závěr a doporučení, pod kterým jsou ve Zprávě o služební cestě z 5. září 2012 (viz dokument na konci textu) podepsáni Miroslav Vosyka a další tři úředníci. Radiožurnál má oficiální zprávy z obou olympijských cest do Londýna i Soči k dispozici.

‚Zcela určitě to odmítám‘

Vosyka se o cestách na olympiádu ani o své současné práci pro výbor nechtěl bavit. „Dobrý den a na shledanou,“ řekl pouze.

Na zaslanou sms zprávu s dotazy pak o několik dní později odpověděl, že „dotace byly rozdělovány dle stanovených kritérií. Byly vícestupňově projednávány a schvalovány mimo jiného i dvanáctičlennou expertní komisí a pětadvacetičlennou Radou pro sport. Výjezd úředníků byl součástí plánu mezinárodních akcí ministerstva schvalovaného PV MŠMT, včetně nákladů. Vaše celková dedukce je mylná“.

O něco sdílnější byla dnes už bývalá referentka odboru sportu Jaroslava Krumphanzlová, která s Vosykou na obě olympiády jela.

„Každopádně jsme tam byli jakoby na stáži a posuzovali, jak se ty peníze vynakládají a podobně. A opravdu už k tomu nemám co říct. Já jsem byla řadový referent a měla jsem nad sebou nadřízené, kteří mě vysílali a kteří mi k tomu dávali podklady,“ vysvětlovala Radiožurnálu.

Střet zájmů v tom, že měla posuzovat, jak olympijský výbor nakládá s ministerskými dotacemi a přitom jí třeba ubytování hradil právě olympijský výbor, ani ona nevidí. „Zcela určitě to odmítám. Zcela určitě,“ řekla.

Politická reprezentace České republiky

Podobně se pak vyjádřil i Český olympijský výbor. Placené cesty pro úředníky podle něj jejich rozhodování ovlivnit nemohly.

„Nikdo z Českého olympijského výboru to nebral jako aktivní možnost ovlivnit budoucí rozdělování dotací. My jsme to brali jako politickou reprezentaci České republiky na nejvyšší sportovní události světa. To byla reprezentace ve smyslu pogratulovat sportovcům, udělat jednání atd.,“ tvrdí ředitel komunikace výboru Tibor Alföldi.

Pozvánky prý navíc platily pro ministerstvo jako takové a bylo tedy čistě na něm, koho na cesty nominuje. Podle resortu byly zahraniční delegace složeny podle toho, kdo se dané problematice věnoval.

„Tyto cesty v minulosti často sloužily nejen jako symbolická podpora sportovců (zejména při účasti ministrů), ale také jako prostor pro realizaci sportovní diplomacie České republiky,“ vysvětluje mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Jak přesně úředníci na místě sportovce podporovali, nebo se věnovali diplomacii, ministerstvo nevysvětlilo.

Ve zprávách o služebních cestách, které má Radiožurnál k dispozici, úřednicí cestu popisují velmi stručně. Začínají tím, kolik Česko získalo medailí, posléze na několika řádcích obecně konstatují, že si prohlíželi sportoviště nebo se neformálně setkávali s dalšími delegacemi.

Fandění v hledišti

Sama Krumphanzlová o „takzvané sportovní diplomacii“ promluvila na policii. Ta se totiž systémem rozdělování dotací zabývá v rámci kauzy, ve které je od loňska obviněn tehdejší šéf fotbalu Miroslav Pelta nebo náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová.

„Byla jsem tam v hledišti a fandila. A když bylo potřeba např. něco rozmnožit, zajistit občerstvení, tak jsem to zajistila,“ popsala někdejší úřednice detektivům své cesty s tím, že je vnímala jako odměnu za svou práci. Vyplývá to z protokolu o jejím výslechu, který Radiožurnál prostudoval.

Nedávno vyšlo najevo, že celkově jezdilo fandit na olympiády na účet výboru jedenáct zaměstnanců ministerstva, a to od řadových úředníků až po samotné šéfy resortu.

Naposledy kvůli tomu čelila kritice někdejší ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD, která byla na olympiádě v brazilském Riu v roce 2016. Valachová ale už tehdy kritiku odmítala s tím, že byla hostem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a jela reprezentovat stát.

Naopak prý výlety úředníků na olympiády považovala za nepřípustný střet zájmů. A zarazila je.

Kateřina Valachová z ČSSD.

„Tohle bezpochyby byla věc, kterou jsme posoudili jako možný střet zájmů, pokud by někdo, kdo rozhoduje o dotaci, navštěvoval různá mistrovství světa, Evropy či olympiády k nákladům tedy navíc dané organizace,“ uvedla exministryně.

Střet zájmů

Ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka upozorňuje, že jde o střet zájmů.

„Tito úředníci měli nejenom vliv na přidělování výše dotací, ale zejména na jejich kontrolu. A pokud jsou hoštěni na těchto zajímavých událostech, tak lidově řečeno mohou přimhouřit oko při vyúčtování a hodnocení dotace jako takové. Já si myslím, že to zpochybňuje nestrannost těch úředníků,“ řekl Radiožurnálu.

„Myslím si, že úředníci na tyto akce jezdit mohou. Ale mělo by to platit ministerstvo školství, a ne jeden z žadatelů o dotace.“

Podmínka za spornou dotaci

Miroslav Vosyka na ministerstvu oficiálně skončil v roce 2017. Od roku 2016 byl zproštěn výkonu služby, a to kvůli vyplacení sporné dotace jednomu sdružení. Za to loni odešel od soudu s podmínkou.

Nyní Vosyka pracuje pro společnost Česká olympijská, která se olympijskému výboru stará o marketing.

„Od 1. ledna do 31. prosince 2018 má externí smlouvu s marketingovou agenturou Česká olympijská na vytváření analýz financování českého sportu od roku 1976. Jeho zkušenosti v tomto oboru jsou naprosto unikátní a my jsme jich využili,“ potvrdil informace Radiožurnálu Tibor Alföldi. Že by Vosyka někdy výbor zvýhodnil, ale striktně odmítl.