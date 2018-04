Němcová o obnovení jednání: Myslela jsem, že příkop mezi ČSSD a ANO už nepůjde přeskočit

Vedení hnutí ANO rozhodlo, že bez ohledu na doporučení prezidenta Miloše Zemana k vyjednávání o vládě KSČM a SPD zatím nepřizve. Vítězná strana voleb chce naopak obnovit koaliční rozhovory s ČSSD i přes to, že 1. kolo jejich politických námluv skončilo neúspěšně. Přistoupí Andrej Babiš na podmínky sociálních demokratů? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali poslankyně Miroslava Němcová (ODS) a poslanec Miloslav Janulík (ANO). Praha 18:00 13. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslava Němcová | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Hnutí ANO usilovalo o podporu ČSSD, neshodli se ale personálně, částečně ani programově, takže je otázkou, jak to bude dál,“ popsala svůj pohled na současný stav místopředsedkyně volebního výboru za ODS Němcová.

V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali poslankyně Miroslava Němcová (ODS) a poslanec Miloslav Janulík (ANO).

Pro ni je prý překvapením, že chce ANO jednání se sociálními demokraty obnovit. „Uzavření jednání bylo zásadní pro obě strany, Andrej Babiš pak v mnoha vyjádřeních ČSSD kritizoval. Myslela jsem si, že příkop mezi oběma je tak hluboký, že nebude tak snadné ho zase přeskočit,“ říká a dodává:

„Je tu vítěz voleb, do jehož kompetence spadá usilovat o sestavení vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny. Tento vítěz voleb, ale zejména Andrej Babiš, se rozhodl, že svůj osobní zájem postaví nad zájem České republiky.“

Pokud premiér za žádnou cenu neodstoupí, přestože je trestně stíhán, tak je to pro ODS zásadní překážka, vysvětlila poslankyně. „Je to ten kámen, který sedí na prameni... To je to, co nás tu blokuje a staví do vnitřně i navenek strašně nevýhodné pozice.“

Místopředsedkyně připomněla, že naprostá většina voličů Andreje Babiše nevolila.

„Proto jsem přesvědčena, že je oprávněný požadavek, aby Česká republika byla zemí, na kterou se nikdo nebude dívat skrz prsty, tedy že se tvoří vláda s člověkem, který má nějaký kredit.“

„ANO by určitě dokázalo překonat v komunikaci se svými voliči odchod Andreje Babiše. Pochopili by, že to je překážka pro Českou republiku. Proto věřím, že je logický a jediný oprávněný požadavek, který opakovaně vznášíme, že trestně stíhaná osoba nemůže být vůbec ve vládě, natož v jejím čele,“ shrnula Němcová.

Nejkonformnější varianta

Místopředseda zdravotnického výboru za hnutí ANO Janulík potvrdil, že ANO jednání s ČSSD nepovažuje za uzavřená. „Koalice se sociálními demokraty je pro nás pravděpodobně ta nejkonformnější varianta.“

„Ze včerejšího (čtvrtečního) zasedání výboru vyplynulo, že nebyly vyčerpány úplně všechny možnosti, a bylo by proto dobré zkusit možnosti vyjednávání s ČSSD úplně vyčerpat,“ říká.

Proto je podle něj třeba navázat na bod, kdy vyjednavači ČSSD od stolu vstali. „A možná i za něčí mediace, jak nabízela KSČM, jsme zkusili hledat nějaké řešení, aby se vyčerpaly všechny možnosti.“

Role komunistů jako možného prostředníka jednání je prý jen důsledek současného stavu. „Když se dva lidé o něco přou, je lepší, když u toho je třetí, který není přímo angažován... Byli bychom radši, kdybychom mohli vyjednávat s ODS, ale situace je taková, jaká je.“

Poslanec odmítl tvrzení Němcové o volebních výsledcích. „Volby jsou o tom, kolik lidí mě volilo, a ne kolik mě nevolilo. Vykládat to z druhé strany je možné, ale tento pohled má ten, kdo ty hlasy nezískal.“

„Zatím tu jen spekulujeme. Jednání začnou v pátek a budou probíhat dál. Všechno se vyvíjí, všechno plyne, uvidíme za pár dnů. Nechme to na vyjednavačích, aťsi sednou a zkusí najít variantu, která je průchozí a přijatelná,“ doporučil Miloslav Janulík.