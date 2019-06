Němcová: Babiš žalobu na prezidenta nikdy nepodá. Hamáček hodil zpátečku, jinak by ho premiér obětoval

Poslankyně ODS Miroslava Němcová v pořadu Interview Plus uvedla, že ji nejvíc šokovalo, že Babišův kabinet nerespektuje ústavu. „Jestliže vláda nedodržuje první zákon země, nemá na svém místě co dělat.“ Premiér Babiš podle ní raději obětuje koaličního partnera, než aby šel se Zemanem do konfliktu a podal na něj kompetenční žalobu. Praha 17:17 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslava Němcová na ideové konferenci ODS | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nerespektování Ústavy Miroslava Němcová vidí v dění kolem demise ministra kultury, sociálního demokrata Antonína Staňka a pak v nejmenování navrženého nástupce Michala Šmardy (oba ČSSD).

„Jestliže vláda nedodržuje první zákon země, nemá na svém místě co dělat. To byla pro mě velká novinka včerejšího dne. Ještě daleko děsivější je, že se ČSSD rozhodla tuto skutečnost nevnímat,“ říká v pořadu Českého rozhlasu Plus Interview Plus opoziční poslankyně.

„Prezident se rozhodl Šmardu nejmenovat, ale když si nalistujete ústavu, tak zjistíte, že ho jmenovat musí,“ dodává. Němcová si všimla, že se proti prezidentovi během svých vystoupení ve sněmovně nevymezili ani Andrej Babiš (ANO), ani místopředsedové vlády.

Když ministr podá demisi, pošle ji předsedovi vlády a ten ji odešle na Hrad. Prezident ale nemá jinou možnost, než demisi přijmout.

„Když prezident nekoná, nastupuje instrument, který má prezidenta přinutit, aby konal. Tím instrumentem je kompetenční žaloba, kterou ale nemůže podat nikdo jiný než premiér země,“ vysvětluje.

Babiš se bojí prezidenta

Poslankyně a bývalá místopředsedkyně ODS má vysvětlení i pro chování premiéra. „Kdyby ji podal (kompetenční žalobu, pozn.red.), tak si přibouchne dveře před veškerou další politickou kariérou. Ta stojí a padá s vůli prezidenta.“

Prezident několikrát opakoval, že mu nijak nevadí, že máme trestně stíhaného šéfa kabinetu, a i kdyby byla sněmovnou odvolána, nebo kdyby ČSSD z vlády vystoupila, tak znovu Andreje Babiše pověří sestavením vlády nové.

„O to tady jde. Babiš potřebuje mít jistotu, že bude premiérem, aby mohl ochránit své byznysové i trestněprávní zájmy. A kdyby podal kompetenční žalobu na prezidenta, tak je jasné, že by to náš mstivý prezident nenechal bez odezvy. Babiš by měl po kariéře. Proto to nikdy neudělá, proto jsme v pasti a proto vláda upřednostňuje zájmy premiéra před Ústavou ČR. A je to pro nás úplně tragická zpráva,“ dodává.

ČSSD se podle Němcové včera, ještě před začátkem schůze, velmi dlouze radila a přes poslance ČSSD Ondřeje Veselého a média k ní prý pronikla zajímavá zákulisní informace.

„Hamáček hodil zpátečku“

„Pokud do konce června, tedy do neděle, nebude jmenován nový ministr kultury, tak budou trvat na kompetenční žalobě na prezidenta, která by měla odejít hned v pondělí… Během dne ale Jan Hamáček hodil zpátečku. Uvědomil si, že toho nikdy nedocílí, Babiš nikdy žalobu nepodá a raději obětuje je jako koaliční partnery… Socialisté strčili hlavu do písku a rozhodli se dělat, že nic nevidí… A to ani to, že prezident záměrně likviduje samotnou ČSSD a jdou vstříc svému konci.“

Sociální demokraté prý ale nejsou jednotní a „je několik poslanců, kteří cítí, že tohle už je překročení Rubikonu... Ale strana je rozbitá na prach a Hamáček není ten, kdo by z toho (prachu) mohl cokoli stvořit,“ myslí si Němcová.

Samotné hlasování o nedůvěře kabinetu ANO s ČSSD pak rozhodně nepovažuje za zbytečné. „Na závěr, když se sečetly konečné výsledky, tak 85 poslaneckých hlasů bylo pro vyslovení nedůvěry, 85 hlasů pro zachování důvěry a zbytek (z 200 hlasů, pozn. red.) byl nepřítomen nebo omluven. To samotné ukazuje na rozdělení společnosti, které prochází už i sněmovnou. Jakkoli mne to hodně trápí, tak na tom nejvíc zapracoval prezident. Jsem přesvědčena, že žádný strom neroste do nebe, každá špatná situace jednou skončí a že lepší poměry v ČR nás brzy čekají.“

Šedá eminence Filip

Prezident Zeman Němcové „leží v žaludku“ už dlouho. Nezapomněla tak zmínit, že na Hrad „pravidelně zve předsedu komunistů Vojtěcha Filipa, což je šedá eminence, bez které se ve vládě nic nepohne. Své záměry a plány ale Zeman domlouvá s registrovaným agentem StB s krycím jménem Falmer, a ten pak registrovanému agentovi Burešovi předá to, co si přeje prezident, a společně to nějak dopečou,“ tvrdí opoziční poslankyně.

Z nejednoho průzkumu veřejného mínění ale vyplývá stálá zhruba 30% podpora hnutí ANO, jehož voliči pak často nemají alternativu koho jiného zvolit. Část voličů pak tvrdí, že kmotry z ODS znovu nechtějí. Co na to Miroslava Němcová?

„Tohle říká část voličů ANO, které pomalu padají klapky z očí. Ti, co se po dramatických okolnostech pádu vlády Petra Nečase odvrátili od ODS. Byla mezi nimi i řada podnikatelů a živnostníků, kteří vidí, že prostředí, které pro ně Babiš nastavuje, je kriticky nebezpečné a nepříznivé. Právě ti se pomalu vracejí a taky proto je tady vzrůstající trend preferencí ODS.“

Podle Němcové ale voliči ANO „nechtějí vidět, že právě Babiš je tím největším kmotrem. Nasbíral i hlasy KSČM, kteří nikdy neměli žádný příznivý vztah k demokracii nebo demokratickým stranám… Správně vycítili, že Babiš bude ten, kdo se umí bavit se Zemanem a kdo jedná s KSČM, což jim vyhovuje,“ dodává.

Miroslava Němcová připomněla plán opoziční ODS, co by se dělo v případě, kdyby nakonec sněmovna důvěru vládě nevyslovila. Jsou prý hned dvě varianty: jiný premiér z ANO nebo předčasné volby.