Místo chátrajících domů vzniknou byty. Architekti přestaví areál bývalé nemocnice v Jablonci nad Nisou

Vedení Jablonce nad Nisou vybralo architekty, kteří zpracují studii přestavby bývalé dětské nemocnice v ulici Petra Bezruče. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se do soutěže přihlásilo 13 účastníků. Odborná porota vybrala návrh dvojice architektonických týmů atelier gram a büro hacke.

Odborná porota vybrala návrh dvojice architektonických týmů atelier gram a büro hacke | Foto: atelier gram + büro hacke

Na přípravu projektů na nájemní bydlení získal magistrát dotaci necelých sedm milionů korun od ministerstva pro místní rozvoj. Veškeré aktivity musí být hotové do června 2026.

Projekt musí být hotový do deseti let. Budova ze 30. let minulého století původně sloužila jako porodnice, později jako dětská nemocnice. Od konce devadesátých let je dům prázdný.

