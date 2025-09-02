Místo do lavic usedly děti ve Starém Plzenci do trávy. ‚Snažíme se být v souladu s přírodou,‘ tvrdí ředitelka
Sedět v lavici a dívat se dopředu na tabuli - typický obrázek řady základních a středních škol. Čím dál častěji ale vznikají i různé alternativy. Například letos v září se v Plzeňském kraji otevřely čtyři nové soukromé základní školy. Jedna v Plané na Tachovsku, další v Plzni, třetí v Plzni na Valše a také ve Starém Plzenci. Právě tam zahájily v pondělí 1. září děti se svými rodiči a učiteli nový školní rok v kruhu na trávě na zahradě.
Školní rok zahájili děti a jejich rodiče na zahradě v kruhu. „Určitě jsme častěji v kruzích než v lavicích. Snažíme se, aby byla výuka v souladu s přírodou, protože to je pro ty děti úplně přirozené,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plzeň ředitelka základní školy Divukraj Kateřina Pokorná. „Hodně se snažíme být venku, hodně se snažíme sledovat rytmy v přírodě.“
„Těším se, protože poznám zase nějaké jiné děti,“ říká Matyáš, který jde do třetí třídy. Ve škole má nejraději matematiku a tělocvik.
Dva syny do základní školy Divukraj přihlásil pan Ondřej. „Obě děti máme na domácím individuálním vzdělávání, protože hodně sportují. Cestujeme a dává nám to určitou volnost. Ale Divukraj je pro děti určité zpestření, mohou být s dětmi, tvoří různé věci a jezdí na výlety,“ vysvětluje.
Dceru přivedla také paní Karolína. „Rozhodli jsme se hlavně proto, že je tu větší možnost být s dětmi venku. Nesedí prostě celý den na jednom místě, takže učení hravější formou,“ říká.
„Jednu učebnu máme připravenou na lekce, máme tam kruhové stolečky - taková hnízdečka, aby děti byly pohromadě a mohly pracovat ve skupinkách,“ popisuje Petra Jirovská Retová, která na škole vyučuje.
„Druhá třída je připravená na projekty. Bude tam knihovna, čtenářský koutek, prostor pro odpočinek, týpí a fůra malých stolečků s drobnými aktivitami, aby tam děti měly nějakou činnost,“ uvádí.
Na škole se bude učit zhruba dvacítka dětí, z toho polovina v předškolní přípravce a druhá polovina od první do sedmé třídy.