Místo fary domov pro rodiny v nouzi. V Myslibořicích farníci postavili moderní dům se šesti byty
Ještě před rokem stála v Myslibořicích na Třebíčsku rozpadlá fara. Teď tam díky úsilí farníků vyrostl moderní dům, kde najde domov šest rodin v nouzi. Ruku k dílu přikládal i sám farář Tomáš Holcner. Rodiny by se tam mohly začít stěhovat už za pár měsíců.
V Myslibořicích ještě před rokem stála stará fara, pak tu nestálo nic a teď už tady vyrostla nová moderní budova. Je již pod střechou a má téměř hotové omítky.
„Má dva pokoje, bude mít kuchyň, samozřejmě sociální zařízení. Jsou uzpůsobené tak, aby byly co nejúspornější,“ popisuje jeden z šesti nových bytů jaroměřický farář Tomáš Holcner. První obyvatelé se nastěhují začátkem roku 2026. Zatím ale není nikdo vybraný.
Budova zvenku vypadá, jako by na místě stála odjakživa. Vzhledem zapadá do venkovské zástavby, to bylo podle faráře i cílem. „Chtěli jsme to udělat tak, aby vypadala hodně podobně jako domy tady na tom krásném náměstíčku. Projektant, což je zrovna shodou okolností tady pan inženýr Holý, vytvořil návrh projektu do této podoby,“ vysvětluje farář.
Domu ještě chybí vybavit interiéry, položit podlahy, obkladačky a podhledy uvnitř v místnostech. Výstavba šesti nových sociálních bytů na místě rozpadlé fary bude stát 21 milionů korun. Sama jaroměřická farnost se na ní podílí pěti procenty.