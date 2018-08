Místo, kde se děti utopily, je podle svědkyně zrádné. ‚Nestalo se to tam poprvé,‘ říká k tragédii ve Lhotě

Mám čtyřletého syna a koupali jsme se tam pravidelně nejméně třikrát týdně za poslední dva měsíce, říká žena, která byla svědkem tragické události, při které zemřely ve čtvrtek dvě děti na jezeře ve Lhotě. Pro server iROZHLAS.cz popsala, že místo, na kterém se tragická událost odehrála, je zrádné a sama byla svědkem události, kdy se tam topilo jiné dítě. Lhota u Prahy 14:59 4. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezero Lhota. Na snímku rozhlas, ze kterého volali rodiče své děti. | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

„Na Lhotu toto léto jezdím poměrně často a mám ten úsek proplavaný. To místo, kde se ti kluci utopili a našli je potápěči, tak tam dost často chodím plavat. Můj odhad je vzdálenost dva a půl až tři metry od břehu,“ říká žena, která si přála zůstat v anonymitě, ale redakce její totožnost zná.

Popisuje, že ležela na dece poblíž, ale nic jako křik nebo volání o pomoc neslyšela. Až později intenzivně pomáhala hledat děti a snažila se zapojit do pomoci i ostatní. S odstupem času uznává, že si myslela, že důvodem zmizení dětí v nejhorším případě může být únos, ale na utonutí nepomyslela.

„Není to tam extrémně nebezpečné, ale je to matoucí. Začíná tam násyp, který zvedá dno. Takže vidíte po pravé straně, jak si tam děti v pohodě šlapou 10 až 15 metrů od břehu a mají vodu stále po kolena nebo po pás. A máte dojem, že i v tomto místě ta hloubka bude stejná. Ale tam to tak není.“

Důvodem úmrtí dětí podle ní mohlo být, že se jeden ze sourozenců začal topit a stáhnul pod vodu i druhého. Redakce oslovila složky záchranného systému a mluvčí policie Středočeského kraje, ti odpověděli, že další podrobnosti k celému případu sdělí v pondělí.

Nebylo to poprvé

„Když zaplatíte parkovné, zaplatíte vstup a vidíte tam věž, kde má sedět plavčík – i když jsem ho tam moc často neviděla a to tam jezdím často – tak máte pocit, že to je místo, kde si můžete v klidu hrát s dětmi,“ uvádí dále žena a dodává, že by si přála, aby majitel alespoň do budoucna v tomto místě upravil terén nebo přidal varování.

Areál koupaliště Lhota byl i v době události označený cedulemi, že koupání v jezeře je na vlastní nebezpečí a stejná informace je uvedená na webových stránkách. Ředitel areálu Petr Nedvěd uvedl, že jim situace „není milá“, a budou muset přehodnotit pravidla provozu. Celý rozhovor zde.

„Byla jsem paradoxně na tom stejném místě s kamarádkou a se svým synem několik týdnů zpátky. A zajížděl tam po vodu kluk, odhadem kolem pěti let, a nějaký pán si toho všimnul. Přeskočil nás, skočil do vody a dítě vytáhl.“

To ji utvrzuje, že jde o problém se svahem, který se pro neplavce může stát zrádným a bohužei i osudným.