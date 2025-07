Místo poslanců dělníci. Z jednacího sálu Sněmovny zmizel nábytek i starý koberec, léto patří rekonstrukci

Otevírám dveře do hlavního jednacího sálu. Tudy běžně mohou chodit jen poslanci nebo ti, jejichž přítomnost poslanci schválí. Novináři to nejsou. Teď je ale sál k nepoznání, nejsou tu lavice z tmavého dřeva ani řečnický pult.

Z míst, kde jsou poslanecké lavice, teď trčí různé dráty, a na zemi, kde už je odstraněný i starý koberec, leží frézy a brusky. To, že tu běžně zasedá dolní komora českého parlamentu, připomíná jen obrovský zdobený lustr a státní znak, který visí uprostřed místnosti na zdi.

„Třeba koberec se mění po osmi letech. Při výběru nového koberce jsme samozřejmě také dávali důraz na jeho barvu. Vyšli jsme z té stávající, která bude možná o něco tmavší,“ popisuje stavební práce ve Sněmovně její kancléř Martin Plíšek.

Sedačky větší nebudou

Renovuje se i nábytek. Poslanci a poslankyně často zmiňují, že na místních malých sedátkách se nedá sedět příliš dlouho. „My samozřejmě nemůžeme změnit sedadla. Na mě sál, když tu teď nejsou lavice, působí ještě menším dojmem, než v záběrech, které vidíme v médiích. Ale pokud jde o rozměry sedadel, tak je nemůžeme změnit, ale samozřejmě se budou dělat určité renovace,“ popisuje Plíšek.

Renovuje se i nábytek | Foto: Lukáš Janičina | Zdroj: Poslanecká sněmovna

Nábytek ale nikam nezmizel. Poslanecké lavice i řečnický pult stojí vyrovnané obalené ochrannou fólií v předsálí Sněmovny, které se často označuje jako kuloáry. Renovace jednacího sálu bude stát podle kancléře 6,2 milionu korun.

Pod dohledem památkářů

A nejde jen o nábytek. Údržbou projdou i vzduchotechnika, ozvučení nebo hlasovací zařízení. Nacházíme se ale v památkově chráněné budově a sál tak musí samozřejmě splňovat podmínky památkářů. „My samozřejmě konzultujeme ty práce s památkáři, máme zde ve Sněmovně i kolegium architektů, se kterými se radíme,“ ujišťuje kancléř.

Tady v Thunovském paláci na pražské Malé Straně se psala česká historie. Základy stavby se položily už v 17. století. Za vlády Josefa II místo sloužilo dokonce jako divadlo. Politické dění se tu začalo odehrávat až skoro o 100 let později. Přímo v dnešním jednacím sále byl v roce 1918 zvolen Tomáš Garrigue Masaryk prezidentem. Od roku 1993 v paláci zasedá Poslanecká sněmovna.

Teď mají poslanci letní pauzu. Rekonstrukce by měla být hotová do začátku září. Pokud by ale do té doby nastala mimořádná situace, schůze by se konala v protější budově ve Sněmovní 1.

Rekonstrukce by měla být hotová do začátku září | Foto: Lukáš Janičina | Zdroj: Poslanecká sněmovna