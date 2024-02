Místo vlaků autobusy a objížďky, ovšem bez práce na trati. Kvůli sporu se odkládá oprava železnice

Na železniční trati z Brna do Havlíčkova Brodu budou od 1. března cestující mezi Křižanovem a Vlkovem u Tišnova vozit náhradní autobusy. Omezení potrvá sedm měsíců, i když výluka nezačne. Zakázku musí posoudit antimonopolní úřad.

Před dvěma roky Správa železnic plánovala, že celou dvojkolejnou trať zrekonstruuje za takzvaného jednokolejného provozu. S tím počítal i nákladní dopravce CityRail.

Neobvyklá situace na trati z Brna do Havlíčkova Brodu zaujala Františka Jirků

Železničáři ale loni názor změnili a navrhli kompletní uzavření trati.

„To je skutečnost, která nám vadí. Protože jsme si po této trati naplánovali pravidelné trasy vlaků, které využíváme, neříkám, že denně. Ale využíváme je k odvozu nákladních vlaků pro naše zákazníky,“ kritizuje zástupce CityRail Jan Hruška.

„Znamená to, že s těmito vlaky musíme jezdit přes Kolín a Českou Třebovou. To s sebou samozřejmě nese zvýšené náklady, které nikdo nákladní dopravě nekompenzuje,“ dodává Hruška.

Firma proto podala podnět k Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. A ten výluku zakázal. Železničáři proti tomu podali v prosinci rozklad.

Autobusy jsou připravené

Na konci loňského roku ovšem úřad přestal existovat, respektive teď funguje jako oddělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A jeho předseda Petr Mlsna minulý týden původní rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání.

„Důvodem zrušení byla především nepřezkoumatelnost a nejasné vymezení okruhu účastníků řízení. Nyní tedy bude řízení vráceno zpět do první instance, která musí opakovaně rozhodnout. A tentokrát v souladu s právním názorem předsedy úřadu. Danou výluku není možno provést do okamžiku, než je pravomocně schválena,“ vysvětlil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Úřad tedy vrací celou věc k projednání znovu sám sobě.

Nedá se čekat, že by úředníci vydali rozhodnutí do čtvrtka, tedy před plánovaným zahájením prací. I přesto, že výluka fakticky nezačne, výluková opatření budou platit.

České dráhy s výlukou už počítají a mají připravené náhradní autobusy. Od 1. března proto budou cestující jezdit po silnici, i když to bude znamenat, že pojedou déle.

„Tato výluka se týká hlavně těch, kteří směřují třeba z Kuřimi do Tišnova ve směru do Prahy rychlíky R9. Ty budou z hlavního nádraží Brno odkloněny mimo Tišnov, mimo Královo Pole přímo do Křižanova,“ popisuje Květoslav Havlík, mluvčí společnosti Cordis, která na jihu Moravy koordinuje veřejnou dopravu.

„Pokud někdo bude chtít jet z Králova Pole, z Tišnova, případně z Kuřimi ve směru na Prahu, tak je možné použít standardní osobní vlaky a přestoupit z nich ve Vlkově na autobusy náhradní dopravy,“ doporučuje mluvčí.

Omezení mají platit do konce září.

Rychlost, mosty, stěna

Železničáři trvají na tom, že trať je nutné rekonstruovat, a to za plného vyloučení vlaku, tedy při takzvaném nickolejném provozu. Ten má dobu výluky zároveň zkrátit.

Přestavba vyjde na 1,8 miliardy korun.

„Změny v poloměrech oblouků dovolí zvýšení traťové rychlosti ze stovky na 160 kilometrů v hodině,“ zmiňuje jednu z novinek, kterou oprava přinese, mluvčí zprávy Železnic Dušan Gavenda.

„Na trati také zrenovujeme osm mostů. V Ořechově se počítá i s protihlukovou stěnou, chránící mateřskou školu. Dělníci taky upraví zastávky v Osové Bytíšce a Ořechově,“ vypočítává Gavenda.

Přípravné práce začaly na konci loňského roku. Hlavní výluka začne, až to povolí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Firma CityRail zároveň k úřadu podala žádost o vydání předběžného opatření. Navrhuje v něm zákaz konání výluky do doby, než úřad definitivně rozhodne v samotné věci.

Jak se k tomuto opatření antimonopolní úřad postaví, má být jasné tento týden.