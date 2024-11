Místopředsedkyně Pirátů: Lídra do sněmovních voleb chceme hledat v ekonomických vodách

Kormidla na kapitánském můstku Pirátů se ujal nový lodivod náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib. Na sjezdu řekl, že chce stranu sjednotit a kultivovat, na poslance ale kandidovat nechce. „Lídra do sněmovních voleb budeme chtít hledat v nějakých ekonomických vodách, ale přijde mi to v tuto chvíli ještě předčasné,“ říká staronová místopředsedkyně strany Hana Hajnová v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 20:00 10. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně Pirátské strany Hana Hajnová | Foto: Tomáš Blažek | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Jak celkově hodnotíte změny v Pirátské straně po tomto sjezdu?

Pirátky a Piráti včera hlasovali o tom, kam má dál směřovat Pirátská strana. Jsem velmi ráda, že Zdeněk Hřib je jednak předsedou Pirátské strany a zároveň, že se mu podařilo prosadit i návrh reformy vnitrostranického fungování.

Dostal navíc silný mandát k tomu, aby mohl dovést Pirátskou stranu opět na výsluní. Chceme proto být více srozumitelní pro naše voliče a dát jim jasně najevo, že za nimi stojíme a umíme řešit jejich každodenní problémy. Těmi si chceme zabývat primárně, ne těmi vnitrostranickými.

Když jste řekla, že Zdeněk Hřib má silný mandát, tak je to pravda, jestliže získal 454 hlasů proti 401 hlasu pro jeho soupeře Lukáše Wagenknechta?

Vnímám to tak, že je to důsledek volebního systému, jak ho máme nastavený v okamžiku, kdy vám ve druhém kole zůstávají dva kandidáti. Byť se to může zdát na první pohled těsné, tak si myslím, že rozdíl víc než 10 procent hlasů je dostatečně silný mandát na to, aby Zdeněk Hřib dokázal změny v Pirátské straně prosadit.

A jak se stavíte k jeho rozhodnutí nekandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny pro příští rok? Není to pro stranu pro její úspěch ve volbách handicap?

Budeme to samozřejmě řešit strategicky ve směru ke sněmovním volbám. Nicméně Zdeněk Hřib to po celou dobu jasně a transparentně deklaroval i vůči členské základně. To znamená, že i s tímto jsme si ho zvolili.

Já jsem s ním hodně ve shodě v tom, že naše kampaň by se měla zaměřovat primárně na ekonomická témata této země, protože vidíme, že se vládě nedaří zlepšovat ekonomickou situaci našich obyvatel. Rostou nám ceny potravin, vláda nedokáže srazit účty za elektřinu, nenabízí řešení v dostupných nájmech a další věci.

Proto bychom zřejmě chtěli lídra hledat v nějakých ekonomických vodách, ale přijde mi to v tuto chvíli ještě předčasné. Budeme se o tom muset poradit se členy, ale bude to hlavně rozhodnutí celostátního fóra Pirátské strany.

‚Musíme být srozumitelní‘

Když tedy vy a nový předseda zdůrazňujete ekonomická témata a Zdeněk Hřib mluví o tom, že se nebude tolik soustředit na kulturní války, gender a podobně. Znamená to, že třeba důraz na manželství pro všechny nebo účast předsedy Bartoše na Prague Pride byla chyba?

To rozhodně ne. Tohle jsou základní hodnoty, ze kterých jsme vyrostli, které zastáváme. Lidská práva jsou pro nás pořád tou prioritou. Věřím tomu, že Pirátská strana je v těchto hodnotách jasně ukotvená, pro voliče jasně čitelná a to, na co se teď potřebujeme zaměřit, je to, kde jsme se třeba pro voliče stali méně čitelnějšími, což je právě oblast ekonomiky.

Moje velká priorita je ale i například školství, kde jsme odvedli v rámci krajů velmi dobrou práci. Stojí za námi konkrétní výsledky, jak třeba zajistit dostatek míst na středních školách pro naše děti, ale nedokázali jsme to dostatečně srozumitelně a jasně komunikovat vůči lidem. To jsou nyní věci, na které se musíme zaměřit a které musíme zlepšit, abychom ve sněmovních volbách uspěli.

Sněmovní volby jsou už příští rok, Zdeněk Hřib tedy nebude kandidovat. Už asi musíte v tuhle chvíli uvažovat, kdo to bude, z jakých kruhů se bude vybírat nový lídr strany? Třeba z vašich bývalých zástupců v exekutivě, ministerských náměstků a podobně?

Máme celou řadu velmi zdatných odborníků i politiků. Jak jsem říkala, za mě je to v tuhle chvíli předčasné, my si to potřebujeme vyřešit prvně uvnitř a až bude ta správná chvíle, tak to samozřejmě budeme komunikovat i směrem k veřejnosti. Toto jsou ale věci, které se neříkají a nediskutují s lidmi přes média, ale opravdu z očí do očí.

Ukotvení jako příležitost

Nemrzí vás, že současně se zvolením nového vedení ohlásilo odchod ze strany několik významných členů, třeba bývalá místopředsedkyně Jana Michailidu anebo vedoucí zahraničního odboru Pirátů Michal Gill?

Mně mrzí odchod vždycky každého člena, protože Piráti nejsou úplně velkou stranou. Takže je mi to trošku líto. Na druhou stranu v okamžiku, kdy se neztotožnili s tím, nechci říct úplně novým, ale staronovým směřováním a jasným ukotvením, že chceme být středovou liberální stranou, tak je to jejich svobodné rozhodnutí.

Také si říkám, že i toto může být pro Piráty zajímavá příležitost, tím ukotvením v liberálním středu může přitáhnout zase jiné, nové a zajímavé odborníky a tváře.

Nebudou prohlášení, že chcete navenek mluvit jedním hlasem, že chcete stranu vycentrovat, nakonec znamenat potlačení jiných hlasů, dejme tomu toho levicovějšího křídla Pirátů? Například reforma, kterou strana posvětila, podle Michala Gilla povede místo ke sjednocení a akceschopnosti spíš k centralizaci moci v celorepublikovém výboru?

Tohle si já nemyslím. Je to podle mě velké nepochopení z jeho strany. Zároveň jde přesně o to, že se hodně mluvilo o sjednocení, a v okamžiku, kdy si většina členské základny vybrala směr, se kterým tito lidé třeba nesouzní, tak hnedka odchází. To mně nepřijde úplně v souladu s tím, co celou dobu proklamovali. Ale jak říkám, je to jejich čisté, svobodné rozhodnutí, nikdo je nevyhání.

Nyní se potřebujeme soustředit na to, že před námi stojí spousta práce. Práce musí směřovat primárně na venek. Veškerá vnitřní reforma je postavená na tom, abychom se zbavili přebujelé byrokracie dovnitř, která nám brala čas, na místo skutečné politické práce, které se má politická strana a Piráti věnovat.