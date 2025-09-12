Mistrovství světa v triatlonu o víkendu omezí dopravu v Karlových Varech

Karlovy Vary čekají o víkendu dopravní omezení kvůli mistrovství světa v triatlonu. Úplně uzavřené bude Divadelní náměstí. Další ulice budou organizátoři průběžně uzavírat podle programu závodu.

Karlovy Vary Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Světový pohár v triatlonu v Karlových Varech (2023)

Karlovy Vary se připravují na mistrovství světa v triatlonu (ilustrační foto) | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Uzavírky ovlivní i provoz městské hromadné dopravy. Bude jezdit speciální spoj z Divadelního náměstí na koupaliště Rolava, kde se odehraje plavecká část závodu. Diváci se tam dostanou lanovkou a autobusem, a po startu závodu zase zpátky.

Lanovka na karlovarskou rozhlednu Diana je dočasně uzavřena. Areál zůstává volně dostupný

Číst článek

„Do akce je v tu samou chvíli zapojeno 180 dobrovolníků. Organizační štáb City Triathlonu čítá zhruba 25 lidí,“ přibližuje rozměr akce její ředitel Vladimír Malý.

Pro zajištění bezpečnosti a kvality na organizaci spolupracuje 70 policistů a 15 zdravotníků.

Mimo hlavního závodu se o víkendu odehraje třeba i závod amatérských triatlonistů, dětí a mládeže.

Celá akce se v Karlových Varech uskuteční na dvou hlavních místech – koupališti Rolava a Divadelním náměstí. Celý rozpis dopravních omezení včetně linek městské hromadné dopravy je k dispozici na webu magistrátu Karlových Varů.

Tomáš Petrilák Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme