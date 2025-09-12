Mistrovství světa v triatlonu o víkendu omezí dopravu v Karlových Varech
Karlovy Vary čekají o víkendu dopravní omezení kvůli mistrovství světa v triatlonu. Úplně uzavřené bude Divadelní náměstí. Další ulice budou organizátoři průběžně uzavírat podle programu závodu.
Uzavírky ovlivní i provoz městské hromadné dopravy. Bude jezdit speciální spoj z Divadelního náměstí na koupaliště Rolava, kde se odehraje plavecká část závodu. Diváci se tam dostanou lanovkou a autobusem, a po startu závodu zase zpátky.
Lanovka na karlovarskou rozhlednu Diana je dočasně uzavřena. Areál zůstává volně dostupný
Číst článek
„Do akce je v tu samou chvíli zapojeno 180 dobrovolníků. Organizační štáb City Triathlonu čítá zhruba 25 lidí,“ přibližuje rozměr akce její ředitel Vladimír Malý.
Pro zajištění bezpečnosti a kvality na organizaci spolupracuje 70 policistů a 15 zdravotníků.
Mimo hlavního závodu se o víkendu odehraje třeba i závod amatérských triatlonistů, dětí a mládeže.
Celá akce se v Karlových Varech uskuteční na dvou hlavních místech – koupališti Rolava a Divadelním náměstí. Celý rozpis dopravních omezení včetně linek městské hromadné dopravy je k dispozici na webu magistrátu Karlových Varů.