Hnutí ANO vyhradí na svých mítincích místo pro odpůrce, doporučil mu to šéf policie Vondrášek

Hnutí ANO na základě doporučení policejního prezidenta Martina Vondráška nově na politických mítincích pokaždé vyhradí místo pro odpůrce. V pondělním videu na sociálních sítích to uvedl předseda hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který minulý týden čelil podle médií na mítincích hlasitým protestům svých odpůrců. O následných zákrocích policie v pondělí bude hovořit s Vondráškem ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Česko 14:17 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nově podle doporučení pana policejního prezidenta pokaždé vyhradíme místo pro odpůrce,“ oznámil bývalý premiér Andrej Babiš. | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Babiš od začátku léta jezdí po Česku za voliči, pořídil si k tomu obytný vůz. Odmítá tvrzení, že jde o kampaň před prezidentskými volbami. Cesty podniká jako předseda hnutí ANO v souvislosti se senátními a komunálními volbami, řekl už dřív. Koncem června Babiš uvedl, že plánuje oznámit rozhodnutí ohledně své případné prezidentské kandidatury nejspíš 4. listopadu.

Neuniformovaní policisté zaklekli na mítinku Babiše školáka. Policejní prezident to nechá prošetřit Číst článek

Odpůrci podle něj začali být vulgárnější a agresivnější. Jedná se o organizované skupiny, řekl. Uvedl také, že demonstranty často svolávají místní zastupitelé či radní z řad stran vládní koalice. Vyzval předsedy koaličních stran, aby svým voličům poslali vzkaz, aby se na mítincích chovali slušně, nebyli agresivní a nenapadali ostatní účastníky.

Kritiku vyvolal například zákrok v Borovanech, při němž neuniformovaní policisté zaklekli na školáka, který odnesl Babišovi reproduktor, či zásah rovněž neuniformovaných policistů v Českém Krumlově.

Babiš v pondělí uvedl, že ho mrzí, jakým způsobem policisté v civilu museli chlapce zadržet, a že nemohli vědět, že se jedná o autistu. Viděli podle něj pouze, že ukradl reproduktor a byl agresivní.

Zároveň bývalý premiér poznamenal, že on a jeho tým udělá všechno pro to, aby policistům práci co nejvíce usnadnili. „Nově podle doporučení pana policejního prezidenta pokaždé vyhradíme místo pro odpůrce,“ oznámil.

Rakušan minulý týden řekl, že bude požadovat prošetření zásahů, kázeňské postihy pro chybující policisty nebo viditelné označení policistů na podobných akcích.

Důvod k zásahu policie je jeden jediný, a to je porušení zákona, říká expert Kazbunda Číst článek

Premiér Petr Fiala (ODS) kvůli zákroku v pátek požádal Rakušana a ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radima Dragouna, aby chování policistů na politických mítincích v jižních Čechách prověřili.

Kritice za své chování na mítincích čelil také Babiš. Lidé na sociálních sítích sdílí video, na kterém hovoří o tom, že odpůrci na místě jeho předvolební akce jsou voliči vládních stran Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Mluví o nich v té souvislosti jako o „fašistech a nacistech“. Babiš k tomu poznamenal, že je mu líto, že hovořil zkratkovitě o jednom komentáři v deníku Právo.

Vondrášek v pondělí v návaznosti na zásahy na mítincích jednal s krajskými a územními policejními řediteli. Velitelé městských a obvodních policejních ředitelství a územních odborů dostanou školení o zásazích a přítomnosti policie na shromážděních.

Jednodenní školení začnou tento měsíc a zúčastní se jich zhruba 240 policistů. Na webu to oznámil mluvčí policejního prezidenta Jozef Bocán.