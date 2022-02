Policie vyšetřuje požár v Mladé Boleslavi jako obecné ohrožení z nedbalosti. Škodovka nedokončí až 16 000 aut

Policisté vyšetřují rozsáhlý víkendový požár v Mladé Boleslavi jako obecné ohrožení z nedbalosti, právní kvalifikace by se ale mohla ještě změnit. Kriminalisté nadále pracují se třemi verzemi. Nevylučují možnost úmyslného založení, variantou je i nedbalost nebo technická závada. Požár podle předběžných odhadů způsobil škodu přes miliardu korun, její výši policisté zatím stále upřesňují, řekla v úterý policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Mladá Boleslav 15:24 1. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté vyšetřují rozsáhlý víkendový požár v Mladé Boleslavi jako obecné ohrožení z nedbalosti, právní kvalifikace by se ale mohla ještě změnit | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Kriminalisté nyní vyhodnocují všechny dostupné kamerové záznamy, vyslýchají svědky i zástupce poškozených firem. Podle Schneeweissové je možné, že na základě nových informací případ ještě překvalifikují.

Víkendový požár v Mladé Boleslavi se týká i Škody Auto. Zasáhl jednoho z jejích dodavatelů Číst článek

„Kdybychom zjistili, že to nebylo nedbalostní jednání nebo závada, a měli bychom podezření na konkrétní osobu, která mohla požár úmyslně způsobit, tak už by to samozřejmě nebylo obecné ohrožení z nedbalosti, ale obecné ohrožení,“ uvedla mluvčí.

Oheň zasáhl průmyslové prostory poblíž nádraží, nejvíc dvě výrobní a skladovací haly, které využívá firma Grupo Antolin Turnov. Společnost vyrábí interiérové díly pro automobilový průmysl, specializuje se na vstřikování plastů a montáž interiérových dílů aut.

Na místě, kde hořelo, sídlí jejich pobočka. V halách byly podle policie plastové součásti aut a linky na jejich výrobu.

Kamila Andrlová z Grupo Antolin Turnov v pondělí odmítla poskytnout jakékoliv vyjádření. „Jsme plně k dispozici vyšetřovacímu týmu, ale víc nechceme sdělovat,“ dodala. Podle úterní Mf Dnes požár zničil výrobní linky pro Škodu Octavii, Volkswagen Arteon a ještě další značku a podařilo se zachránit linku pro Audi TT.

Mluvčí automobilky Škoda Auto Martina Špittová v pondělí potvrdila, že požár zasáhl jednoho z dodavatelů firmy. „Aktuálně prověřujeme rozsah dopadu této události do objemu výroby vozů,“ dodala Špittová.

Nedokončené octavie

Automobilka Škoda Auto kvůli víkendovému požáru hal v Mladé Boleslavi nedokončí až 16 000 vozů Octavia. Uvedl to v pondělí server hn.cz s odvoláním na předsedu odborů ve Škodě Auto Jaroslava Povšíka.

Požár hal v Mladé Boleslavi hasiči likvidovali 17 hodin. Škoda podle policie přesáhne miliardu korun Číst článek

Požár podle něj výrobu ovlivní na měsíce. Oheň vypukl podle Povšíka u firmy Faurecia, která je dodavatelem pro Škodu Auto, a přenesl se na závod dalšího z dodavatelů automobilky, podnik Grupo Antolin, který celý vyhořel. Firma pro Škodu dodává díly takzvaně just-in-time, automobilka tedy nemá zásoby jejích dílů na skladě.

„Dělají pro nás výplně dveří, v zasaženém závodě se jen kašírují. Potahují se látkou přes plastovou výplň. Bez dané látky ale nemůžeme dát auta do prodeje,“ uvedl Povšík.

„Rozhodli jsme se vozy přesto vyrábět, jen je budeme nedokončené odstavovat. A jakmile budeme mít kašír, tak je budeme kompletovat, je to pro nás alfa a omega. Pravděpodobně budeme auta dodělávat na místě, nebudeme je vozit zpět do fabriky, jako to bylo dříve zvykem. Chceme je totiž dodat co nejdříve našim zákazníkům,“ doplnil.

V Hostýnských vrších vzplála známá turistická chata Tesák. Propadla se střecha a část stěn Číst článek

Bez látky bude muset Škoda Auto podle něj odstavovat každou vyrobenou Octavii. Výpadek se bude týkat pouze tohoto modelu. Firma tak zřejmě začne více vyrábět jiná auta, především modely Fabia a Scala.

„Odhadem můžu říct, že v základu odložíme kvůli požáru 16 000 nedokončených octavií, než se situace uklidní. Ale uvidíme, jak rychle se obnoví výroba v Grupo Antolin,“ uvedl Povšík.

Situace se podle něj dotkne i závodů Volkswagen a Hyundai, kterým Grupo Antolin výplně také dodává.

Náhradní řešení se podle Povšíka připravuje v Turnově, kde má firma další závod. „Potřebujeme, aby se výroba co nejdříve rozjela. Bude trvat několik měsíců, než bude vše v pořádku,“ dodal.

Neznámá škoda

Podle Schneeweissové požár poničil prostory více firem. O jaké společnosti jde, policie nebude sdělovat. „Poškodilo to i nějaká nákladní vozidla,“ uvedla mluvčí. Škodu budou vyšetřovatelé ještě upřesňovat podle vyčíslení hodnoty majetku od jednotlivých firem.

Hasiči zasahovali u požáru třípatrového domu na okraji Liberce. Na místě bylo deset zraněných Číst článek

Kdy bude známo konečné číslo, zatím není jasné. „Samozřejmě veškeré výslechy nelze provést během jednoho dne,“ podotkla mluvčí. Zřejmě bude ke stanovení škody potřeba získat i odborné vyjádření znalců.

Mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková v úterý řekla, že vyšetřování potrvá delší dobu. Schneeweissová poukázala na to, že jen prověřování kamerových záznamů a výslechy zaberou řádově dny.

Hořet začaly v sobotu večer nejprve dřevěné palety. Z nich se oheň rozšířil na výrobní a skladovací haly v sousedství.

Hasiči požár zlikvidovali v neděli odpoledne zhruba po 17 hodinách, nikdo nebyl zraněn. Šlo o jeden z nejničivějších požárů v Česku. Doposud nejvyšší škodu ve výši čtyř miliard korun způsobil v roce 2015 požár areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova.