Skupina mladistvých zneužívala léky na předpis jako drogy. Prodávali si je i na sociálních sítích

Osm desítek dětí a mladistvých bylo na Přerovsku a Olomoucku zapojeno do případu rozsáhlého zneužívání léků na předpis, který se podařilo v létě rozkrýt přerovským kriminalistům. Nelegálně distribuované léky mají u zdravých osob podobný účinek jak drogy. Policisté nakonec zahájili 13 trestních řízení osob ve věku 14 do 20 let.

