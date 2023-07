Směna doktorů trvá 26 hodin i víc. ‚Klepou se vám ruce, nabouráte cestou domů,‘ popisují Mladí lékaři

Průměrná délka pracovní směny lékaře je 26 hodin. Ukázalo to dotazníkového šetření spolku Mladí lékaři, do kterého se zapojilo okolo 600 českých lékařů a lékařek. „V Česku existuje obrovská poptávka po zdravotních službách. Máme určitý počet nemocnic. Pokud chceme zajistit 24 hodin trvající provoz při tomto počtu lékařů a zdravotníků, tak lidé prostě pracují významně déle,“ říká radiolog a předseda Mladých lékařů Martin Kočí pro Radio Wave. Praha 18:53 22. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Operace (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Bezmála v každé nemocnici se porušuje zákoník práce, podle kterého může pracovní směna trvat jen 12 hodin v kuse. V červnu na to ukázal průzkum České lékařské komory, který doplnilo i dotazníkové šetření sdružení Mladí lékaři.

Průměrná směna lékaře trvá víc než dvojnásobek povolené délky, a to 26 hodin.

„Kontrolu má na starosti inspektorát práce, jenže i inspektoři potřebují chodit do nemocnice se svými dětmi. Takže i oni mají zájem na tom, aby nemocnice fungovaly ve 24hodinovém provozu,“ naznačuje předseda Mladých lékařů Kočí.

„Pokud chceme ale v nemocnicích udržet provoz 24 hodin denně, tak v počtu lékařů i dalších zdravotníků, které dnes máme k dispozici, to prostě vychází tak, že lidé pracují významně déle,“ shrnuje.

O něco lepší situace je v největších fakultních nemocnicích, horší je to v menších zařízeních, kde lékaři chybí. „Bohužel základní tabulkový plat lékaře za 8 hodin týdně je prostě nízký. Pokud je nemocnice v potížích, tak nabízí i lukrativní peníze za služby a přesčasy,“ připouští Kočí.

Chyby se ale příliš směnou a únavou omluvit nedají, varuje.

Martin Kočí, předseda Mladých lékařů | Foto: Tereza Kunderová | Zdroj: Český rozhlas

„Soud nedávno jednomu lékaři přičetl jako přitěžující okolnost to, že sloužil dlouho. Jediné, co podle soudu toho lékaře k tak dlouhé směně vedlo, prý byly ekonomické motivy, aby rychleji splatil hypotéku. Lékaři si mylně myslí, že je únava zbavuje odpovědnosti, tak to ale není. Zákoník práce porušují oba, lékař i nemocnice,“ připomíná předseda Mladých lékařů.

„Není ojedinělé, že lékaři po dlouhé směně cestou z práce nabourají, spadnou z motorky, někdo je takzvaně sejme,“ shrnuje zkušenosti kolegů Kočí. „Používá se pro to termín spánková opilost a odpovídá zhruba jednomu promile alkoholu. Nechcete, aby v takovém stavu lékař prováděl dítěti lumbální punkci.“

Tři řešení

Nedostatek lékařů by se podle Kočího dal vyřešit třeba omezením zdravotních zařízení a rušením nemocnic. Chápe ale, že s tím veřejnost nebude souhlasit.

„Další řešení je zvýšení množství personálu. Jenže studium medicíny trvá šest let a dalších šest let, než je lékař schopen samostatně pracovat,“ vysvětluje předseda Mladých lékařů.

Celkem tedy 12 let. Pokud je lékařkou žena a mezitím odejde pečovat o děti, může její zapojení do plného provozu trvat i 15 let a více.

Nabízí se možnost přijímat lékaře ze zahraničí. „Pro Západ v tomto ohledu nejsme zajímavá země. Dává smysl se orientovat na východní země jako Ukrajina, Rusko či Bělorusko. Je zde ale problém s aprobací, což je zdlouhavý administrativní proces, ve kterém Česko zaostává,“ říká Kočí.

Za poslední možnou variantu považuje předseda Mladých lékařů to, aby se zdravotnický systém zefektivnil.

„Bohužel práce lékařů často spočívá v přepisu papírů z bodu A do bodu B. Digitální systémy v ambulancích a nemocnicích jsou zastaralé. Kdyby se tohle zlepšilo, rozvázalo by to zdravotníkům ruce,“ je přesvědčený Kočí a dodává:

„Pokud třeba ve Spojených státech platíte lékaři vysokou mzdu, tak ho přece nenecháte dělat zbytečnou administrativu. Na to si najmete jiného člověka a lékaře necháte dělat to, co vystudoval.“

