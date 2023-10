Stará přesčasová politika zůstane, prosincový protest odvolejte, nabízí Válek. ‚Nestačí to,‘ zní od lékařů

Novela zákoníku práce, která vrátí dobrovolnou přesčasovou práci na úroveň před letošním říjnem, nebude podle Sekce mladých lékařů České lékařské komory stačit na odvolání jejich prosincového protestu. Její zástupci to uvedli na facebooku. Více než 5000 lékařů podle sekce na prosinec vypovědělo dobrovolnou přesčasovou práci, omezená bude podle nich zřejmě i naplánovaná péče. Praha 21:53 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než 5000 lékařů na prosinec vypovědělo dobrovolnou přesčasovou práci (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po schůzce na ministerstvu práce uvedli, že není akceptovatelné, aby legalizace 24hodinových směn znamenala nižší odměnu než za současného stavu, kdy jde o základní pracovní dobu doplněnou přesčasy.

Lékaři odvolání protestu podmínili splněním svých požadavků, mezi které patří návrat přesčasové práce na maximálně 416 místo současných 832 hodin za rok, zachování možnosti 24hodinových směn a navýšení základní mzdy bez služeb a odměn na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy, tedy o 50 až 85 procent víc než v současnosti. Žádají také úpravy systému postgraduálního vzdělávání lékařů.

Ve středu odpoledne jednali zástupci lékařů a odborů se zástupci legislativních odborů ministerstev práce a zdravotnictví. Řešily se podle nich hlavně možnosti, jak nastavit systém 24hodinových směn a původního množství přesčasů. „Sice by byl původní systém legislativně posvěcený, ale v některých modelových situacích to vypadá, že by za ně měli lékaři dostávat méně peněz,“ řekl novinářům po jednání předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda. Podle něj by to nebylo akceptovatelné.

Podle předsedy Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Martina Engela je třeba nejdříve vést debatu o navýšení odměn a až poté o rozvrzích práce. Podle Alberta Štěrby ze spolku Mladí lékaři by byla třeba změna ještě dalších zákonů, nejen zákoníku práce. „Myslím si, že to bude právně ještě složitá věc,“ řekl.

Jaroslava Sladká z tiskového odboru ministerstva práce a sociálních věcí novinářům řekla, že šlo o interní schůzku a informace dostanou média na čtvrteční tiskové konferenci. Na ní chtějí ministři zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představit poslanecký návrh novely zákoníku práce, který změny platné od října zruší.

„To samozřejmě, jak bylo mnohokrát avizováno, nebude stačit k odvolání protestní akce. Zákoník práce byl pouze poslední kapkou, jeho vrácení do původního, beztak ignorovaného znění, není řešením. S návrhem novely se seznámíme a nejbližších dnech k ní vypracujeme naše stanovisko a případné návrhy,“ napsala v úterý sekce komory na facebooku.

Novela zákoníku práce platná od října zdvojnásobila maximální roční objem přesčasů až na 104 dní a výslovně také zakazuje dosud tolerované 24hodinové směny, které ale zákoník práce dosud také neznal.

Podle ministerstev je třeba pro jejich zavedení výjimka od Evropské komise, kterou se jim podle dřívějšího vyjádření ministra Válka podařilo získat. Podle komory a některých právníků taková výjimka není potřeba, unie s 24hodinovými směnami počítá, musí se ale po nich navýšit na dvojnásobek i nepřetržitý odpočinek.