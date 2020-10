Od dětství mě zajímala politika, říká nejmladší starosta v Česku Pavelka

„Maminka mě občas vzbudí, abych šel do práce,“ směje se starosta, kterého nelze v obci přehlédnout. Je tenký jako nit a vysoký 203 centimetry. Do práce chodí pěšky, z rodičovského domu to má na radnici dvě stě metrů. „Otec měl zpočátku obavy, jak to všechno bude. Maminka se stará o syna, to je moc fajn, věřím, že jednou to bude manželka dělat taky.“

Obecní úřad byl původně farou a stojí hned oproti baroknímu kostelu sv. Martina, který je netypický vnější terasou v prvním patře. Za kostelíkem stojí zámek, který z poloviny patří obci.

Starosta se sehne, projde dveřmi a stoupá po schodech ke dveřím s nápisem: Obecní knihovna. U dveří cedulka oznamuje, kdo je knihovník: Tomáš Pavelka.

„Knihovníka dělám už spoustu let, získali jsme i titul Knihovna roku a i díky tomu jsem v hodnotící komisi soutěže Vesnice roku,“ říká v prostoru mezi knihami, který působí velmi útulným dojmem obývacího pokoje.

Jako žák chodil Pavelka nejen do knihovny, ale i na obecní úřad za starostou, kterému pomáhal s pořádáním kulturních akcí.

„Od dvanácti let jsem mnoho akcí i moderoval,“ říká hrdě a dodává, že s bývalým starostou Jaroslavem Knapem už tehdy probíral řadu věcí. „Třeba mi vykládal o svým záměrech, ukázal mi skicu víceúčelového hřiště a zajímalo ho, co na to mladí říkají. Možná i proto jsem tady vnímaný jako pokračovatel starosty Knapa, který obec vedl dvacet let.“

‚Nejdřív by měl dostudovat‘

Po obědě uprostřed týdne jsou Mořice liduprázdné, z kostelíka se ozývají údery zvonu a před domem Pavelkových leží hromada klád. Z brány vychází urostlý šedesátník František Pavelka.

„Je to dobrá věc, že je vnuk starostou, ale nejdřív by měl dostudovat, jinak něco jsme si slíbili,“ a významně pohlédne na starostu. „Měl k tomu sklony od dětství, starosta mu dával různé úkoly, má na to. Ale třeba těch dvacet metrů dřeva s námi dělat nebude. Není na fyzickou práci, ještě by si něco udělal,“ říká s pobaveným úsměvem a jde si hledět dříví.

Kromě starostování studuje Tomáš Pavelka práva na Masarykově univerzitě v Brně a je také předsedou hnutí Mladí starostové a nezávislí. Před parlamentními volbami v osmnácti letech vedl jako zaměstnanec krajskou kampaň STANu.

„Už na základní škole mě bavila politika. Četl jsem politické zpravodajství a pravidelně sledoval třeba Otázky Václava Moravce,“ říká starosta, který by chtěl obec úspěšně vést a za dva roky ve volbách získat důvěru znovu. „Člověk má tendence růst dál a nemyslím zrovna do výšky. Bylo by špatné, kdybychom nevěděli, co dělat dál.“

Mořice leží v úrodné hanácké rovině, kde je vidět na všechny strany hodně daleko. Stejně tak je ale vidět přes ulici sousedům do kuchyně a to má své mouchy. Nejmladší starosta v Česku Tomáš Pavelka ale ve volbách 2018 získal druhý nejvyšší počet hlasů, na první místo mu chyběl jeden hlas. Sousedé mu tedy v jeho devatenácti letech museli věřit.