‚Čtyři roky jsou krátká doba, aby se věci stihly dotáhnout,‘ říká mladý starosta. Post chce obhajovat

Pracovní stůl starosty působí dojmem, že u něj úřaduje parta lidí. Jan Papajanovský v tom prý má přehled, ovšem připouští, že by asi nezaškodilo, občas to trochu urovnat. Novinářská návštěva ho rozhodně nevyvádí z míry a z rukávu sype, co všechno v obci dělá a co plánuje.

„My to bereme s kolegy hodně vážně. Máme ambiciózní program, který každé čtvrtletí vyhodnocujeme. Hlídáme si, co se nám daří splnit a co ne,“ říká starosta obce, která přes pět tisíc obyvatel a rozpočet téměř dvě stě milionů korun.

Na zdi za starostovými zády visí tabule, na které jsou rozepsané úkoly, některé jsou přeškrtnuté, u jiných je napsáno hotovo. Ze starosty čiší rozhodnost, když vysvětluje, jak musel po volbách vyměnit tajemníka a jak si musel zjednat autoritu při prvních jednáních ve funkci.

„Byl jsem před tím čtyři roky opoziční zastupitel, bez té zkušenosti by to nešlo. Vždyť jenom městský úřad zaměstnává třicet lidí,“ podotýká starosta, který se svojí kandidátkou Koalice pro Kamenici získal ve volbách skoro čtyřicet procent hlasů, třikrát víc než druhá strana v pořadí.

Přístup k zaměstnancům

Česká Kamenice se považuje za bránu do Národního parku Česko-Saské Švýcarsko, turisté objevili město dávno. Malebné náměstí tvoří přirozené centrum, postupně se zvyšuje počet hotelů a penzionů. Hospůdku U nádraží provozuje Viktor Vorba, který Jana Papajanovského volil a pořád mu fandí.

„Je ambiciózní, hodně ‚rychlej‘ a držím mu palce, to je sousto, co všechno dělá. Mně bude padesát a nedovedu si představit, že bych se do toho pustil. Honza to vzal hodně z gruntu,“ říká Vorba.

Že to vzal „Honza“ z gruntu, je patrné i z jeho přístupu k zaměstnancům. „Lidi na úřadě poznali, že to beru vážně a že jsem ochoten sám naplno pracovat. Totéž žádám po nich. Musím jít ale příkladem, aby to nevypadalo, že lidi jenom otravuju,“ komentuje starosta.

Jeho elán asi není po chuti každému. Z komise pro školství a sociální věci sleduje starostu zdravotní sestra Denisa Pavlíková. „Některé úřednice v letech jsou nešťastné z jeho chování k ženám. Je mladý, potřeboval by uzrát,“ směje se se žena, která vidí klady i zápory.

„Má velký záběr. Všechno chce stihnout. Jenže všechno se nedá, na některé projekty nezbývají peníze. Kdyby měl vlastní firmu nebo někdy dělal sám na sebe, měl by větší zkušenosti s hospodařením,“ domnívá se Pavlíková.

Jan Papajanovský studuje práva na Karlově univerzitě a zbývá mu jen obhájit diplomovou práci a složit státnice. Je v polovině funkčního období, a když za dva roky dostane důvěru svých kolegů v Koalici pro Kamenici, bude kandidovat a o funkci starosty usilovat znovu. „Čtyři roky jsou relativně krátká doba, aby se některé věci stihly dotáhnout do konce.“

