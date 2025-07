Mladí z Česka pomáhají lidem ve Šluknovském výběžku. Do akce SummerJob se zapojilo na 150 lidí

Ve Šluknovském výběžku pomáhají už potřetí tamním obyvatelům dobrovolníci v rámci akce SummerJob s různými pracemi kolem domů. 150 mladých lidí z celé republiky působí v téhle oblasti letos naposledy. Příští SummerJob se na tři roky přesune do dalšího regionu. Bude se znovu jednat o příhraniční oblast, kde je spousta seniorů, kterým je potřeba pomoci. Šluknov 6:58 5. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Summerjob 2025 | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Pro mě je to ohromná pomoc – bez nich bych si asi nevěděl rady, protože jsem nemocný se zády,“ vysvětluje Mikša Peterka, kterému 2. července přivezli dvě fůry dřeva na zimu.

Obával se, že kvůli nemocným zádům nebude schopný dřevo nařezat a uklidit.

Se dvěma mladými muži se díla chopila i Andrea Šebelová, která přijela z Pozořic u Brna. „Přijela jsem sem podruhé, takže už jsem věděla, co čeho jdu. Baví mě na tom to, že je tu skvělá parta lidí a výborná atmosféra. Navíc se tu můžeme zapojit i do činností, ke kterým bychom se jinak nedostali,“ pochvaluje si.

Dobrovolníci pomáhají například se dřevem, sekáním trávy i drobnými opravami kolem domů. První rok se tu setkali s drobnou nedůvěrou, letos už je místní přijali s otevřenou náručí.

Rok nedůvěry, potom nadšení

Summerjob 2025 | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Ten první rok se vždy setkáme s nedůvěrou, proč to vlastně děláme a jestli nechceme udělat něco špatného. Když pak ale ti lidé vidí, že k nim ti dobrovolníci opravdu přijdou, pomohou a navíc po sobě i uklidí, tak už se pak setkáváme spíš s nadšením,“ shrnuje šéfka SummerJobu Sára Suchá.

Celkem 150 dobrovolníků má během týdne v plánu pomoci ve stovce domácností.

Příští rok se bude SummerJob konat opět v nějaké příhraniční oblasti. „Při vybírání té oblasti vždy zohledňujeme i to, jaký je v ní poměr potřebných seniorů. Zároveň si uvědomujeme, že v tom českém pohraničí jsou často v důsledku odsunu Němců narušené vztahy,“ dodává Suchá.

Dobrovolníci na SummerJobu ale jen nepracují – týden mají proložený různými kulturními a sportovními akcemi, na které pravidelně zvou i místní. „Měli jsme tancovačku. Přišly tam i ty babičky, kterým jsme pomáhali, tak kluci je vzali do kola,“ usmívá se Veronika Šírová.

Šestnáctý ročník SummerJobu končí ve Šluknovském výběžku v sobotu pátého července.