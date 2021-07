Sto tisíc mladistvých v Česku pije nadměrné množství alkoholu. Záchyt závislosti je hlavně na prakticích

Kouření cigaret, užívání konopí nebo pití alkoholu - právě to jsou hlavní důvody, proč se podle lékařů Česko umísťuje na první příčce mezi evropskými zeměmi v podílu dětí a mladistvých, kteří mají zkušenosti s návykovými látkami. Situace se navíc zhoršila během koronavirové epidemie. Zachytit včas závislosti u dětí by měly praktickým lékařům pomoct vzdělávací kurzy. Praha 9:30 14. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problém se závislostí na tabáku má zhruba 50 tisíc dospívajících ve věku 14 až 19 let | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Máme dítě, chlapce. Je mu kolem 15 let. Samozřejmě můžeme měřit, kolik má dítě promile alkoholu. Je tady dětská detoxifikační jednotka. Dítě může být hospitalizováno na dětské psychiatrii, ale samozřejmě také lze pracovat ambulantně na nějakých společných pravidlech, na pravidlech rodiny a také na rodinné terapii,“ popisuje pro Radiožurnál ředitelka Centra pro rodinu a klinické adiktologie Simona Sedláčková.

Česko se umísťuje na první příčce mezi evropskými zeměmi v podílu dětí a mladistvých, kteří mají zkušenosti s návykovými látkami.

„Obecně kluci se potřebují separovat od matky a pokud některé maminky nerespektují vývojovou osu dítěte a překračují určité hranice v 15 letech, tak se často může stávat, že kluci začnou třeba pít,“ doplňuje Sedláčková.

‚Alarmující situace‘

Pití nadměrného množství alkoholu v České republice roste u žen i mužů. Velké téma je to také v případě teenagerů.

„Když si vezmete čísla, tak se bavíme o více než 100 tisících teenagerech v České republice, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi a pohybují se v úrovni spotřeby, která je pro jejich zdraví nebezpečná,“ upozorňuje přednosta adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Miovský.

Problém se závislostí na tabáku má zhruba 50 tisíc dospívajících ve věku 14 až 19 let.

„Když se podíváme třeba na ohroženější skupiny, třeba děti v dětských domovech, v diagnostických ústavech, střediscích výchovné péče a podobně, tak zde se bavíme prakticky o dětech, kde je minoritní skupina dětí, které nekouří pravidelně. To je velmi alarmující situace. A je to něco, co bychom měli být schopni řešit,“ dodává Miovský.

Vzdělávací kurzy

Včas rozpoznat a zachytit závislosti u dětí by měly praktickým lékařům pomoct vzdělávací kurzy, které ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů připravují adiktologové z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Praktický lékař vídá děti odmalička a zná i jejich sociální zázemí.

„Je tím pádem logické, že on je tím úzkým hrdlem, kterým děti musí v dospívání projít. Máme tam zastabilizované preventivní prohlídky. Takže nás logicky napadlo, že toto je místo, kde jeden z pilířů sceerningu by mohl být vysoce funkční,“ říká Michal Miovský

Už teď pracují praktičtí dětští lékaři s manuálem, který pomáhá při prevenci užívání návykových látek. Vzdělávací kurzy pro lékaře a zdravotní sestry by měly být připravené příští rok. Adiktologové se zároveň snaží rozšířit síť specializovaných pracovišť pro děti a dorost, aby se rodina měla kam obrátit, pokud pediatr problém zachytí.