Mladistvý Čech měl zbraně, chemikálie na výbušniny a chystal útok na průvod Pride. Skončil ve vězení

Ve vězení sedí mladistvý Čech, který chystal útok na akci sexuálních menšin Duhový Pride Bratislava. Radikalizoval se na sociálních sítích, kde založil nenávistnou skupinu. Jejím účelem bylo vyzývat k útokům na sexuální, náboženské a další menšiny. Zabránil tomu zásah policie v několika zemích včetně Česka. Mladík dostal nepodmíněný trest za několik trestných činů. Praha 6:00 28. června 2025

„Tato skupina vytvořila na různých internetových platformách kanály a chatovací skupiny, kde komunikovali lidé z celé Evropy, USA a Ruské federace. Tyto kanály sloužily k šíření neonacistické symboliky, nenávistných projevů a podněcování k násilí nebo k teroristickým útokům proti menšinám,“ uvedla loni 17. červenci slovenská policie.

Ten den zasahovala policie také ve Spojených státech, zatýkala i česká Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Tuzemská elitní jednotka si na Moravě došla pro Čecha mezi 15 a 18 lety, který zamýšlel udeřit právě na bratislavský Pride. Byl jedním za spoluzakladatelů zmíněné nenávistné skupiny.

Po tři čtvrtě roce vyšetřování vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun v dubnu oznámil, že jeho lidé mladíka obžalovali. Případ se koncem minulého měsíce završil. Soud mladíka poslal do vězení za čtveřici trestných činů.

Žalobci jsou spokojení

„Obžalovaný mladistvý byl uznán vinným a bylo mu uloženo trestní opatření odnětí svobody šestnáct měsíců nepodmíněně při zařazení do zvláštního oddělení pro mladistvé,“ potvrdil Ivo Krajdl, mluvčí Krajského soudu v Ostravě, jehož olomoucká pobočka kauzu vyřizovala. Odsouzený se přiznal.

Mladík se podle soudu dopustil založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, podpory a propagace terorismu, nedovoleného ozbrojování a nebezpečného vyhrožování. Za přípravu útoku na Pride odsouzený nebyl, protože aktivity sám zanechal. Soud vedle nepodmíněného trestu sáhl i k dalšímu opatření.

„A to propadnutí věcí, které byly nástrojem stíhané trestné činnosti. Konkrétně se jednalo zejména o počítačovou techniku, paměťová média, střelné zbraně a jejich součásti, chemické látky k výrobě výbušnin a předměty se závadovými symboly,“ sdělil náměstek vrchního žalobce v Olomouci Radek Bartoš.

Podle mluvčího soudu Krajdla není verdikt pravomocný. Ale pokud se někdo odvolá, úřad vrchního žalobce to nebude. „Výrok rozsudku o vině a uložené tresty jsou v principiálním souladu se závěrečným návrhem státní zástupkyně. Z těchto důvodů jsme neshledali důvody k podání opravného prostředku,“ podotkl náměstek.

Od zatčení je ve vazbě

O mladíkovi vzhledem k jeho věku, v tomto ohledu ho chrání zákon, je možné zjistit jen minimum informací. Podle zdrojů redakce pochází z Ostravska a svou nenávistnou on-line skupinu nazýval Mordwaffen Division, což může být variace na německou neonacistickou skupinu Atomwaffen Divison. Ostatně s nacistickou symbolikou mladistvý pracoval.

Vrchní žalobce v Olomouci Radim Dragoun. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Měl usilovat o vznik skupiny osob, která se organizovaně zaměří na různé formy nenávisti a útoků proti osobám ze skupin identifikovaných nábožensky, národnostně, rasově, politicky či sexuální orientací, a to prostřednictvím založení veřejně přístupného informačního kanálu,“ popsal už dříve jedno z jeho provinění vrchní žalobce Dragoun.

Do této skupiny podle žalobce umisťoval on a další její členové příspěvky, kterými k násilí proti menšinám vyzývali. Soud mladíka potrestal také za to, že jedné konkrétní osobě skutečně smrtí vyhrožoval. Na zadržení mladistvého a začátek vyšetřování loni v srpnu upozornily Deník N a server Voxpot.

Mladíka také zmiňuje výroční zpráva ministerstva vnitra o extremismu za rok 2024. Ve shodě s čerstvě vyneseným rozsudkem uvádí, že „vyzýval k vraždění homosexuálů, Romů a muslimů, zveřejňoval návody na domácí výrobu výbušnin apod.“ Mladistvému v krajním případě hrozilo až pět let vězení, od svého zatčení byl ve vazbě.

Rozbití jiné nenávistné skupiny

Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalisté spolu s Bezpečnostní informační službou tento týden informovaly o podobném případu. Rozbili teroristickou skupinu, kterou tvořili mladiství Češi. Loni v lednu se pokusili zapálit synagogu v Brně, mladíci se radikalizovali džihádistickým obsahem na internetu.

„Podezřelé osoby se radikalizovaly zejména na sociálních sítích Instagram, Telegram, TikTok. Zde docházelo k propagaci terorismu, Islámského státu, ale také k vyvolávání nenávisti vůči menšinám a LGBTQ+ komunitě,“ uvedl ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka.

Kriminalisté zadrželi pět mladých Čechů, většina je mladších 18 let. Některým z nich nebylo ani patnáct let. Pokusu o útok na synagogu se dopustili dva z nich, policisté je stíhají za podporu a propagace terorismu, podněcování k nenávisti a pokusu o teroristický útok. Jeden z nich kvůli tomu sedí ve vazbě.