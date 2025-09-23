Mladistvý se přiznal k vraždě dvou žen v Hradci Králové. Státní zástupce ho obvinil, hrozí mu 10 let

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou spáchal mladistvý. K činu se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení. V úterý to řekl mluvčí krajského státního zastupitelství Pavel Bužga.

Hradec Králové Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Eskorta přívádí k vazebnímu řízení u Okresního soudu mladíka obviněného z vraždy dvou žen

Mladíkovi hrozí maximálně deset let za mřížemi (ilustrační foto) | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Obžalovaný šestnáctiletý mladík zaútočil nožem na dvě ženy, kterým bylo devatenáct a 38 let, 20. února v obchodě řetězce Action v obchodní zóně krátce po otevření. I přes okamžitou pomoc ženy na místě zemřely. Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení.

Policie navrhla obžalovat mladistvého z vraždy dvou žen v Hradci Králové. Hrozí mu deset let za mřížemi

Číst článek

„Krajským státním zastupitelstvím byla včerejšího dne (22. září) podána Krajskému soudu v Hradci Králové obžaloba na mladistvého obviněného pro spáchání zvlášť závažného provinění vraždy. Pokud bude soudem uznán vinným žalovaným jednáním, hrozí mu uložení trestu odnětí svobody ve výměře pět až deset let,“ řekl Bužga.

Mladistvý zůstává ve vazbě. „Vzhledem k tomu, že je mladistvým, nelze k případu poskytnout podrobnější informace,“ dodal mluvčí.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme