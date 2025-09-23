Mladistvý se přiznal k vraždě dvou žen v Hradci Králové. Státní zástupce ho obvinil, hrozí mu 10 let
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou spáchal mladistvý. K činu se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení. V úterý to řekl mluvčí krajského státního zastupitelství Pavel Bužga.
Obžalovaný šestnáctiletý mladík zaútočil nožem na dvě ženy, kterým bylo devatenáct a 38 let, 20. února v obchodě řetězce Action v obchodní zóně krátce po otevření. I přes okamžitou pomoc ženy na místě zemřely. Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení.
Policie navrhla obžalovat mladistvého z vraždy dvou žen v Hradci Králové. Hrozí mu deset let za mřížemi
„Krajským státním zastupitelstvím byla včerejšího dne (22. září) podána Krajskému soudu v Hradci Králové obžaloba na mladistvého obviněného pro spáchání zvlášť závažného provinění vraždy. Pokud bude soudem uznán vinným žalovaným jednáním, hrozí mu uložení trestu odnětí svobody ve výměře pět až deset let,“ řekl Bužga.
Mladistvý zůstává ve vazbě. „Vzhledem k tomu, že je mladistvým, nelze k případu poskytnout podrobnější informace,“ dodal mluvčí.