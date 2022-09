Jmenování Mlejnka ohrožovalo bezpečnost země, míní poslanec Mašek. Podle Exnera není žádný důkaz

„Ministr měl rezignovat už dříve, nemuselo to vyvrcholit kauzou Mlejnek. Na své pozici může ovlivňovat vyšetřování kauzy hnutí STAN. Přeju si, aby to tak nebylo, ale už jen podezření naznačuje, že by tento post neměl zastávat,“ uvádí poslanec hnutí ANO Jiří Mašek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) stále čelí výzvám opozice, aby svůj post opustil. Jsou pro to důvody? Debatují poslanci Martin Exner (STAN) a Jiří Mašek (ANO). Moderuje Karolína Koubová

Poslanec hnutí STAN Martin Exner připomíná, že nikdo nepředložil žádné důkazy o tom, že by Rakušan nějak ovlivňoval vyšetřování. „To bychom pak mohli kohokoliv označit nějakým podezřením a on by musel odstoupit.“

„Důvodem k odvolání je přece to, co pan ministr koná,“ namítá Mašek. „Pro mě má pan ministr nalajnované, čeho chce dosáhnout, za tím si jde, a to nestandardními kroky. Také třeba vystupuje na střeše ministerstva s tím, že poslanec Andrej Babiš bude mít 12. září soud. Rakušan se nechová nestranně.“

Podle Exnera ale není nic špatného na tom, když se ministr obklopí svými lidmi a obhajuje také jeho odvolání dozorčí rady České pošty, jmenování nového policejního prezidenta, šéfa civilní rozvědky a nového ředitele České pošty.

Kdo napraví reputaci rozvědce? Měl by mít dobré renomé a prověrku na přísně tajné, míní reportér Číst článek

„Ano, ministr má právo si volit své spolupracovníky, ale já chci poukázat na tu nestandardnost,“ tvrdí Mašek. „Chová se nestandardně, nekonzistentně, podivně a jmenováním pana Mlejnka v podstatě ohrožoval bezpečnost naší země.“

Rakušan vs. Babiš

To, že se někdo s někým scházel, není trestný čin, odkazuje ke kritice kontaktů Mlejnka s obžalovaným podnikatelem Redlem poslanec STAN. „Poslankyně ANO Vildumetzová se také s někým scházela a já taky nevolám po jejím odvolání, protože to není nic trestného.“

„My máme pana Hlubučka, je vyšetřován, my se ho okamžitě zbavili a on odstoupil. Vy máte bývalého premiéra a předsedu strany vyšetřovaného, obviněného a obžalovaného a tváříte se, jako by se nic nedělo. Jde jen o snahu ANO znevěrohodnit STAN a snažit se poukázat na domnělé problémy a tak krýt problémy jejich předsedy, který má za týden soud,“ soudí Exner.

Šéf civilní rozvědky Mlejnek po kritice rezignuje. ‚Tlak na něj byl enormní,‘ hodnotí Rakušan Číst článek

To ale Mašek odmítá. „Jde o 15 let starou záležitost. Andrej Babiš před soud půjde a vyslechne si rozsudek, takže není co maskovat. Ale v případě Víta Rakušana je to otázka nedůvěryhodnosti jeho kroků. To na sebe navazuje – od financování STAN přes Polčáka a Farského až po mafii Hlubuček a Redl.“

„Pan Mlejnek byl schválen vládou, od roku 2018 měl různé bezpečnostní prověrky. Ministr ve chvíli jmenování neměl všechny informace, které se objevily později, a nemohl je mít. Pořád mluvíme o panu Mlejnkovi jako o nějakém zločinci, ale zatím nemáme důkaz, že by něco provedl. Otázkou také je, jak se odposlechy s ním spojené dostaly na veřejnost,“ upozorňuje Martin Exner (STAN).

Vít Rakušan ale prý na vládu šel, když už věděl o Mlejnkových kontaktech s Redlem. „A to ministrům zatajil, ono se to potom těžko bere zpátky. Takže všechno špatně,“ hodnotí působení současného ministra obrany Jiří Mašek (ANO).

Poslechněte si celou debatu v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.