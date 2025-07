Mlýn v Rožnově pod Radhoštěm má novou hřídel. Vhodný dub sháněli řemeslníci dlouho

Kmen pro novou obří hřídel otesávali řemeslníci ručně, stejně jako to dělali jejich předchůdci před 100 lety. „Hřídel jsme dovezli na podzim, celou jsme ji opracovali. Bylo to ruční opracování. Bylo to složité, protože má velké rozměry,“ popisoval pro Radiožurnál technický náměstek ředitele Valašského muzea v přírodě Milan Gesierich.

S výměnou už jim ale raději pomáhal malý bagr. Nejhorší asi bylo vytáhnout tu starou hřídel. „Máme několikatunové dřevěné prvky,“ přiblížil Gesierich s tím, že váží asi pět tun.

„Důležité je potom hřídel vycentrovat a vsadit lopatky, které ji roztáčejí. Je to, dalo by se říci, hodinářská práce,“ dodal.

Opravený hamr s hřídelí si budou moct lidé prohlédnout při Dnech řemesel 2. a 3. srpna v areálu Mlýnská dolina.

Valašské muzeum v přírodě vzniklo před 100 lety, v červenci 1925. Šlo o první a až do 70. let 20. století jediné muzeum tohoto typu v českých zemích.

O jeho vznik se zasloužili členové rožnovského muzejního spolku, zejména sourozenci Alois a Bohumír Jaroňkovi. Muzeum, které je od roku 2019 součástí Národního muzea v přírodě, patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům ve Zlínském kraji. Loni do něj zavítalo 283 925 lidí.