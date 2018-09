Rychlý přehled událostí: zemětřesení v Indonésii, pokrok v kauze Kuciak a blížící se volby

Využili jste o prodlouženém víkendu jasného počasí a vypravili se třeba na kolo nebo do přírody? V tom případě jste asi neměli moc času sledovat aktuální dění. Nic si z toho nedělejte, server iROZHLAS.cz pro vás připravil pravidelný souhrn těch nejdůležitějších událostí z posledních dnů. Praha 18:56 30. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled: zemětřesení v Indonésii, posun v případu vraždy Jána Kuciaka, kauza Bretta Kavanaugha, 80 let od Mnichovské dohody a blížící se volby | Foto: Reuters/ Michaela Dabelová, Filip Jandourek Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zemětřesení v Indonésii

Indonéský ostrov Sulawesi se potýká s následky zemětřesení a vlnou tsunami. Počet obětí přesáhl 800 a nemusí být konečný. Podle odhadů Červeného kříže zemětřesení o síle 7,5 přímo či nepřímo zasáhlo až 1,6 milionu lidí.

V oblasti pobývají také lidé z Česka, podle registračního systému ministerstva zahraničí je jich 191. Registrace je ale dobrovolná. Jednoho z Čechů spláchla vlna, když jel na motorce. Dokázal se z vody dostat a je v pořádku.

Mluvčí agentury pro řešení katastrof Sutopo Purwo Nugroho uvedl, že škody jsou rozsáhlé. Zhroutily se tisíce domů, nemocnic, nákupních center a hotelů. Úřady se zatím nedostaly do oblasti severně od Palu, hlavní silnici totiž odřízly sesuvy půdy.

Kavanaugh se zpovídal před výborem Senátu

Kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na soudce Nejvyššího soudu Brett Kavanaugh se obhajoval v Senátu proti nařčení ze sexuálního útoku na nynější profesorku psychologie Christine Blaseyovou Fordovou a dalšího nevhodného chování.

Právní výbor Senátu ho nakonec podpořil poměrem hlasů 11:10. Zároveň však jeho členové požádali prezidenta, aby povolil dodatečné prošetření kandidáta. Trump v pátek nařídil, aby případ znovu prozkoumala FBI.

Za důležité považuje toto téma podle průzkumu 76 procent voličů, což je podle CNN poprvé od roku 2004, kdy bylo za velmi důležité zvoleno jiné než ekonomické téma. „Naši zemi to trhá na kusy,“ řekl o kauze republikánský senátor Jeff Flake.

Pokrok ve vyšetřování Kuciakovy vraždy

Na Slovensku přinesly uplynulé dny významný pokrok ve vyšetřování případu zastřeleného novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Policie už ve čtvrtek po razii zadržela osm podezřelých, tři z nich následně obvinila.

Čtyři obvinění v případu vraždy Kuciaka a Kušnírové zůstanou ve vazbě, rozhodl soud Číst článek

„Vyšetřovací tým je přesvědčen o vině těchto osob. Všichni zasahující policisté a vyšetřovací tým udělali maximum pro to, aby viníci mohli být potrestáni,“ uvedla policie.

V sobotu navíc začala trestně stíhat i jednu ženu. Podle vyšetřovatelů se čtveřice podílela na úkladné vraždě. V neděli odpoledne vazbu pro všechny obviněné potvrdil soud.

Kuciak a jeho snoubenka byli zastřeleni ve svém domě ve vesnici Veľká Mača 21. února. Slovenská policie i prokuratura jako důvod Kuciakovy vraždy již dříve označily jeho novinářskou práci.

Dvojnásobná vražda vyvolala v zemi mohutné demonstrace a politickou krizi, která vyústila v demisi premiéra Roberta Fica.

80 let od Mnichovské dohody

Česko si o víkendu připomínalo 80 let od podpisu Mnichovské dohody, která znamenala odtržení Sudet a na několik měsíců oddálila druhou světovou válku.

Vše k Mnichovské dohodě na jednom místě Číst článek

„Hitler před 80 lety v Mnichově uspěl díky sobectví a ustrašenosti demokratických zemí, které hodily Československo přes palubu,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Hamáček (ČSSD, kandiduje v komunálních volbách).

Šéf německé diplomacie Heiko Maas připustil, že dohoda patří k nejtemnějším kapitolám česko-německých vztahů.

Česko se chystá na volby

Do voleb zbývá necelý týden. Kromě českých občanů půjdou k volbám i cizinci, kteří o to mají zájem a mají v Česku přechodný pobyt. Podle informací ministerstva vnitra o to projevily zájem tři tisíce lidí.

KVÍZ: Jste připraveni na volby? Zkuste zodpovědět 11 záludných otázek Číst článek

V Praze se o primátorské křeslo uchází zájemci z 29 stran a hnutí.

Naopak v sedmnácti obcích se zastupitelstvo kvůli malému zájmu kandidátů nepodaří naplnit a v devíti místech nechce kandidovat vůbec nikdo.

Za zmínku stojí i nesrovnalosti na kandidátkách. Hnutí Čisté Ústí na kandidátku umístilo i lidi, kteří s ním nemají nic společného a které ani nikdo nekontaktoval. Potvrdila to žena, která našla na lístku jméno svoje a svojí příbuzné.

Pro ty, kdo by si chtěli dát volební výsledky ve své obci přímo na svůj web, připravil iROZHLAS.cz sčítací aplikaci. Je zdarma, má více variant a zobrazuje pro srovnání i výsledky předešlých voleb.