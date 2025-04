Mnoho lidí ani nečeká, že vláda vyřeší ekonomiku. Chtějí slyšet větu, která zarezonuje, říká Shavit

Parlamentní volby se konají již za několik měsíců. Podle politoložky Anny Shavit je při předvolební kampani nejdůležitější trefit se do nálady společnosti. „Zatím to vypadá, že převládá trochu zjitřená atmosféra. Lidé jsou, já bych řekla, jednoduše startovací, nespokojení. Doba je taky velmi nejistá, jsme zahlcováni mnoha negativními informacemi. A do toho chybí, kdo by jasně vysvětlil, co se děje,“ popisuje pro Český rozhlas Plus.. Osobnost Plus Praha 23:19 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Shavit očekává, že kampaň bude hodně negativní, s narativy antibabiš a antifiala. ANO už začalo svou negativní kampaň s plakáty „nejhorší premiér na světě“. „Já myslím, že pro nás je přirozené vnímat víc negativní část než pozitivní. Lépe si ji zapamatujeme a konflikt přináší pozornost,“ míní politoložka.

„Populární politici dokáží pojmenovat témata, o kterých má většina pocit, že se o nich nemluví." Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus s politoložkou Annou Shavit z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Doplňuje, že v situaci, kdy se chce politik z opozice profilovat jako premiér, současná vláda má proti němu výhodu. Opozice se vůči ní musí vymezovat a vzniká konflikt.

„Když si porovnáváte dva lidi, tak to funguje líp. Všichni máme pocit, že se dokážeme lépe rozhodnout, když si vybíráme mezi dvěma jedinci,“ poukazuje.

Shavit popisuje, že každý má své hodnoty, a právě na těch se kampaň láme.

„To je třeba vidět u voličů Spolu. Mnozí z nich rezignují na to, že jsou nespokojení čtyři roky s ekonomickou situací a s tím, že vláda neudělala zásadní velké reformy. Ale bude pro ně zásadní, že vláda říká: My stojíme tady a tohle je náš směr. Je to Evropská unie, prozápadní orientace. Musíme sice ubrat z některých věcí, ale zůstáváme pevně v tomto prostoru,“ říká s tím, že také hnutí ANO má své hodnoty.

„Ale myslím si, že bohužel mnoho voličů vlastně už ani nečeká, že vláda vyřeší ekonomiku, ať tam bude kdokoliv. Že nevyřeší velká témata, ale doufají, že to bude fungovat. A pak ještě chtějí slyšet tu větu, která prostě zarezonuje, a řeknou si: Aha, tohle já mám stejně. To je pro mně důvod jít volit.“

Pojmenovat a být silný

Prezident Petr Pavel oznámil, že termín voleb vyhlásí v květnu. Někteří opoziční politici tvrdí, že to nahrává koalici Spolu.

„Nahrává to bez pochyby velkým stranám. To znamená i hnutí ANO. Protože do rozpočtu, který máte na kampaň, od momentu, kdy jsou vyhlášeny volby, už je započítáno, co utratíte. Doteď cokoliv, co nakoupíte dopředu, je vaše normální politická stranická aktivita,“ vysvětluje Shavit a upřesňuje, že tohle je výhodné pro strany, které mají peníze a jsou schopné kampaň zorganizovat.

Populárními politiky napříč Evropou jsou dnes podle ní ti, kteří dokáží pojmenovat témata, o kterých má většina lidí pocit, že to jsou ta, o kterých se nemluví.

„Jsou to často siloví hráči. Nemusí nezbytně přicházet z politiky. Říkají věci takzvaně na rovinu, přímočaře,“ ilustruje politoložka a jmenuje:

„U nás se můžeme podívat třeba na Filipa Turka, který, ať řekne cokoliv, tak si za tím stojí. Působí jako silný jedinec, který to zvládne. Je to nejvýraznější tvář Motoristů a působí autenticky.“

Lidé podle ní touží po silných lídrech, zároveň by ale demokracie neměla vést k vytváření takových osobností. Spíše by měla podporovat koalice a politiky, kteří věci spravují a řeší, míní politoložka.

Touhu po silném lídrovi sleduje posledních patnáct let a ilustruje to na ODS. „Dlouho to byla Klausova ODS, pak Topolánkova, Nečasova, Fialova. Ta strana se mnohem víc sjednocuje s představitelem. A ostatní straníci nejsou zdaleka tak vidět,“ dokládá.

Připomíná ovšem, že ODS navzdory tomu dokázala vyprodukovat velký počet lídrů. „Dokázali to i mladí konzervativci. Ale když se dnes podíváte na nové strany, tak ti mají hlavně jednotlivce,“ uzavírá.

Proč se v Česku projevuje takzvaná teorie racionální volby? Kdo z politiků víc naslouchá svým marketérům? Jak důležité jsou v politickém marketingu barvy a názvy? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus z audia v úvodu článku.