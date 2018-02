Jsou tiší, mají poškrábané rohovky a chybí jim zuby, popisuje stav psů z množírny chovatelka

"Já mám pět těch pejsků z množírny a jsou to čivavky nebo kříženci čivav. Odhadem tam mám čubinu zhruba od dvou let a jedna je tak třináctiletá. Kromě toho ti pejsci jsou skoro bez zubů, takže tam se bude věk těžko odhadovat."

Většina z víc než dvou set psů z množírny v Kamenici nad Lipnou je v péči veterinářů. Více si poslechněte v reportáži Janetty Roubkové.

Moc neštěkají, co? Jsou takoví tiší...

Ne, oni ty čivavy moc neštěkají. Zvlášť z množíren nebývají uřvané. Bude trvat opravdu v řádu měsíců, než se vůbec rozštěkají.

Můžete říct, jak na tom byli, když jste si pro ně do Kamenice nad Lipou přijela?

Mně je sem přivezli. Pejsci byli zablešení, zasvrabení, špinaví, přerostlé drápky, což teď taky budeme řešit na veterině. Někteří mají léze v očích, protože mají poškrábanou rohovku, a podobně. Zdravotně ani psychicky na tom nejsou dobře. Kromě toho u fen bývají často záněty děloh, protože jak často rodily, tak organismus to už pak nezvládá. Teď se budou muset socializovat a naučit se vůbec na péči, na lidi, na venčení...

Vy už se o pejsky z množíren staráte několik let. Můžete říct, jak dlouho třeba trvá, než se úplně uzdraví?

Někteří jsou nemocní celý život. Každopádně bývá to kolem měsíce, kdy je máme zdravotně tak v pořádku, aby se dali dát do nové rodiny. Psychicky to bývá horší, tam to může být v řádu i půl roku, roku…

Léčba každého z těchto pejsků vyjde minimálně na 25 tisíc korun. Až se uzdraví, budou se jich moct ujmout noví majitelé.