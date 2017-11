Zákon proti 'množírnám' v praxi. Registrovalo se 470 chovatelů, kteří mají pět a více fen

Veterinářům se zaregistrovalo 470 chovatelů psů, kteří chovají více než pět fen. Celkem chovají více než 3700 fen starších jednoho roku. Nová povinnost platí od listopadu, za nenahlášení chovu hrozí pokuty, fyzickým osobám do 20 000 korun, právnickým a podnikajícím do 300 000 korun. V úterý to uvedl zástupce mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Praha 19:05 14. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběry z množírny na Tachovsku. | Foto: Obraz obránci zvířat

Novela veterinárního zákona se snaží zamezit tzv. množírnám psů, kde zvířata často žijí v nevyhovujících podmínkách.

„Chovatelům, kteří již splnili svou povinnost, tímto děkujeme a věříme, že je budou následovat i ti chovatelé, na něž se povinnost vztahuje, a kteří tak zatím neučinili. Rozhodně není našim cílem začít nyní plošně kontrolovat nahlášené chovy,“ uvedl Majer. Chovatelé můžou své feny zaregistrovat i před tím, než jim přesně bude rok.

Nahlašovací povinnost by měla veterinářům pomoci s dozorem, protože s výjimkou chovů provozovaných jako živnost prakticky evidence neexistovala. „Veterinární správa tím zároveň získá určitý instrument na problematické chovy pohybující se na hraně zákona, které mohou být nazvány množírnami,“ dodal Majer.

Do budoucna by podle veterinářů mohla legislativa zakotvit to, že chovatelé většího počtu psů, kteří se množí, by museli být odborně způsobilí nebo by museli vést evidenci. Nyní stačí registrace na veterinárních stránkách. Podle Majera je v řadě jiných států běžné, že musí být větší psí chovy před zahájením činnosti povolené.

Povinné čipování

Od roku 2020 se budou muset psi starší půl roku povinně značit čipem. Čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku.

Pro veterinární správu by tak mělo být lehčí při kontrolách psů zjistit, zda pes pochází z množíren. Kritici ale tvrdí, že množírny budou dál opouštět neočipovaná mladší zvířata, například osmitýdenní štěňata.

Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád již dříve uvedl, že do budoucna se počítá s centrální evidencí psů. Veterináři o tom chtějí jednat se zástupci politických stran zastoupených ve Sněmovně.

Vládní novela také počítá s tím, že útulky pro opuštěná zvířata budou nově povinně podléhat registraci kvůli zajištění veterinárního dozoru. Semerád již dříve odmítl obavy, že lidé, kteří se starají o toulavé psy, kvůli novým povinnostem skončí svou činnost.