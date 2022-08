Češi za data platí o 150 procent více než je unijní průměr. Telekomunikační úřad chce omezit trh

Český telekomunikační úřad na svém webu zveřejnil aktualizovanou analýzu trhu mobilních dat, na základě které chce trh regulovat. Důvodem jsou stále vysoké ceny a nemožnost konkurence ze strany virtuálním mobilních operátorů. Operátoři se mohou k analýze vyjádřit do 19. září. Analýza mimo jiné uvádí, že pozice Česka se v mezinárodním porovnání maloobchodních cen zhoršila. Praha 15:42 22. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku bylo na konci minulého roku téměř 15 milionů aktivních SIM karet (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Maloobchodní ceny mobilních služeb v Česku jsou nadále nejvyšší v Evropské unii. I když ve střednědobém horizontu dochází k určitému poklesu maloobchodních cen, ceny v jiných zemích unie klesají rychleji než u nás. Tuto skutečnost potvrzují také nejnovější data a analýzy Evropské komise,“ uvedl úřad.

Podle analýzy jsou ceny mobilních služeb i o 150 procent vyšší, než je unijní průměr, jeden gigabit dat je pak dražší o 201 procent. Z analýzy trhu má vzejít celkově čtvrtý pokus o regulaci mobilního trhu. Předchozí narazily na nesouhlas Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Telekomunikační úřad nejprve navrhoval trvalou regulaci, později mělo jít o dočasné opatření na rok a půl. V nejnovějším návrhu telekomunikační úřad podle svého vyjádření zohlednil připomínky Komise včetně jejího nedávného rozhodnutí ohledně sdílení sítí mezi O2, Cetinem a T-Mobilem.

Regulátor opět navrhuje uložit O2, T-Mobilu a Vodafonu povinnost pustit do svých sítí virtuální operátory, a to za regulované ceny, jejichž strop stanoví. Opatření by mělo platit do konce roku 2024, protože do té doby úřad nepředpokládá příchod dalšího celoplošného operátora, který by mohl fungovat na základě národního roamingu v sítích stávajících hráčů.

V Česku bylo na konci minulého roku téměř 15 milionů aktivních SIM karet. Vedle tří síťových dominantních hráčů na trhu působí 125 virtuálních operátorů, kteří si od nich infrastrukturu pronajímají. Jejich podíl je okolo 3,6 procenta.