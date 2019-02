Nižší pokuty, zkrácení doby převedení čísla. Vláda schválila novelu zákona o elektronických komunikacích

Pokuty za předčasné ukončení smlouvy s mobilním operátorem by se měly snížit. Vyplývá to z novely zákona o elektronických komunikacích, kterou schválila vláda. Zkrátit by se také měla doba přenesení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti. Zákazníci při změně nebudou muset kontaktovat svého nynějšího operátora, přechod bude zajišťovat ten nový.

