Moc se ti to povedlo! namísto jedničky. Na Základní škole v Luhačovicích nedostávají prvnáčci známky
Od letošního školního roku nedostávají prvňáčci na Základní škole v Luhačovicích známky, ale slovní hodnocení. Stejným způsobem už v České republice hodnotí děti v prvních třídách asi 20 procent škol. Podle ministerstva školství jde o krok dobrým směrem, protože u tak malých dětí nejde o výkon, ale o to vybudovat v nich kladný vztah ke vzdělávání. Novela školského zákona počítá s tím, že známkování z prvních tříd za pár let zmizí úplně.
Ještě v minulém školním roce psala učitelka Ludmila Gahurová žákům známky. Současné prvňáčky bude ale hodnotit už jen slovně a je to podle ní krok správným směrem.
Myslím, že ideální je zůstat zhruba do třetího ročníku na slovním hodnocení, myslí si ředitel ZŠ Luhačovice
„Slovní hodnocení nám pomáhá hodnotit děti a celkově jako že si všímáme, jak děti pracují, jak jsou aktivní, jak se připravují na hodinu,“ vysvětluje Gahurová, podle které ale zároveň známkování trvalo kratší dobu.
„My jsme teprve na začátku a je to spíš těžší v tom, že to zabere víc času, že přece jenom, když člověk napsal tu jedničku dvojku, tak to bylo hned, ale teď, když to dítěti potřebujete napsat, tak na to potřebujete víc času,“ podotýká Gahurová.
Základní škola Luhačovice se chystala na změnu hodnocení. „Rozhodně bylo nejtěžší to, aby vyučující v prvních třídách byli připraveni komplexně, po metodické stránce. Přece jenom je to nové, jakým způsobem komunikovat s rodiči, jakým způsobem nastavovat ta slovní hodnocení, aby i rodič poznal, že to dítko dělá pokrok, že se někam posouvá, takže kantorská příprava byla rozhodně nejsložitější,“ popisuje Pavel Kurtin, ředitel ZŠ Luhačovice.
Mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová uvedla, že povinnost hodnotit žáky slovně začne pro první třídu platit od školního roku 2027/2028. Pro druhou třídu pak o rok později.
„Podle údajů České školní inspekce už víc než pětina základních škol neznámkuje alespoň v nejnižších ročnících. Jde tak o stovky škol po celé republice,“ uvádí mluvčí.
„Budeme vycházet ze zkušeností, které nabereme letos, ze zkušeností, které mají jiné školy, myslím si, že ideální je zůstat cca do třetího ročníku na slovním hodnocení a postupně, aby docházelo k nějakému prolnutí s klasickými známkami,“ líčí Kurtin.
A u předmětu, jako je výtvarná nebo hudební výchova, by podle Pavla Kurtina mohlo slovní hodnocení vydržet i do druhého stupně.